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«Омский велотрек» примет первенство страны по каратэ
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«Омский велотрек» примет первенство страны по каратэ 

Советский спорт 33 минуты назад
Первенство России по каратэ среду юношей и девушек 12-13 лет, а также всероссийские соревнования для юниоров 10-11 лет, которые пройдут в эти же дни, соберут около 800 спортсменов из 50 регионов России! К слову, Омская область не впервые принимает столь масштабные старты по этому виду единоборств. Спортсмены такого же возраста соревновались на берегах Иртыша в 2007 году, а в целом это будет уже четвертое «омское» первенство страны.
Почетными гостями турнира станут главные лица российского каратэ. Ожидается приезд главы федерации каратэ России Сергея Цоя, вице-президента Виктора Хана, председателя городского совета Новосибирска, судьи международной категории Дмитрия Асанцева, многократного чемпиона мира Исламутдина Эльдарушева и других почетных гостей. Торжественное открытие состоится в субботу, 28 апреля, в 13:00.
Несмотря на юный возраст, многие участники турнира уже тоже могут похвастаться серьезными победами. Среди них немало победителей и призеров детских Кубков мира и всероссийских соревнований. Есть юные «звездочки» и в команде Омской области.
Бригаду арбитров турнира возглавит судья всероссийской категории Шарапутдин Магомедов.
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