Видео: Юная фанатка НХЛ обрадовалась подаренной хоккеистом шайбе

Настоящий хоккей это вам не только бескомпромиссная толкотня на льду дюжины потных мужиков в шлемах и с клюшками, не одни лишь пасы, броски и силовые приемы, но и постоянное общение игроков со зрителями, их вербальный и визуальный контакт, взаимная подзарядка эмоциями, как правило, положительными.

Одна из свежих иллюстраций этого тезиса — недавний матч Washighton Capitals против Columbus Blue Jackets в четвертьфинале Восточной конференции. Форвард хозяев Бретт Конноли решил порадовать юную фанатку команды и перебросил ей за защитное стекло одну из шайб, с которой разминался перед игрой.

Малышка не успела схватить подарок — более ловким оказался папа одного из юных болельщиков. Своей длинной ручищей взрослый перехватил брошенную Конноли шайбу и …отдал своему сыну. Девочка, жадно ждавшая драгоценный сувенир, лишь огорченно вздохнула, но и не пыталась заплакать или пожаловаться — хоккей и впрямь мужская забава.

Хоккеист, заметив, что «шайба не дошла до адресата», подобрал на льду еще одну и отправил по прежнему маршруту. Но и в этот раз безымянный папа совершил дерзкий перехват и отдал сувенир второму мальчику. Где же справедливость? Куда смотрят арбитры? Девочка лишь кротко вздохнула, но опять удержалась от апеллирования к окружающим.

Конноли, твердо решивший поощрить очаровательную маленькую болельщицу, перекинул через стекло очередную, третью по счету, шайбу и на этот раз сувенир дошел до адресата. Малышка схватила долгожданный подарок, радостно показала ее кому-то из близких на трибунах и в восторге запрыгала на месте. Вряд ли в эту секунду во всей Восточной конференции, да и во всей НХЛ, наверно, кто-то мог быть счастливее ее.

Немудреное видео набрало за два дня 150 тысяч просмотров — и это без танцевальных суперхитов, котиков или енотов. Умение вызвать улыбку дорогого стоит.