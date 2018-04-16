Тигиев вернулся в общую группу «Спартака»

Игроки "Спартака" начали подготовку к поединку 1/2 финала Кубка России с «Тосно», который пройдет 18 апреля в Москве.

Для тех футболистов, которые ранее сыграли с «Уралом» (1:2) в Премьер-лиге, занятие носило восстановительный характер. Остальные игроки провели полноценный практический урок.