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Тигиев вернулся в общую группу «Спартака»
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Тигиев вернулся в общую группу «Спартака» 

Евро-футбол.Ру 15 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Игроки "Спартака" начали подготовку к поединку 1/2 финала Кубка России с «Тосно», который пройдет 18 апреля в Москве.
Для тех футболистов, которые ранее сыграли с «Уралом» (1:2) в Премьер-лиге, занятие носило восстановительный характер. Остальные игроки провели полноценный практический урок.
Как сообщает официальный сайт «красно-белых», защитник «Спартака» Георгий Тигиев полностью восстановился после травмы колена и с понедельника работает в общей группе «Спартака-2». Хавбек Жано Ананидзе вернулся из Рима и сегодня впервые после операции занимался в тренажёрном зале в Тарасовке под руководством тренера по реабилитации Диего Мантовани.
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