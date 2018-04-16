Ещё
Юные спортсмены из Черемушек приняли участие в теннисном турнире
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юные спортсмены из Черемушек приняли участие в теннисном турнире 

Мои Черемушки 18 минут назад
Фото: Мои Черемушки
В Черемушках состоялся турнир по настольному теннису, который провел центр творчества, досуга и спорта «Хорошее настроение» на улице Обручева, дом 55А. Мероприятие приурочили к Дню космонавтики.
Юные спортсмены состязались в трех возрастных категориях. Дети демонстрировали на теннисном столе очень интересные приемы игры. Порой казалось, что сейчас сражаются именитые спортсмены, а не юные жители Черемушек. Отдать должное необходимо и руководителю секции «Золотая ракетка» Александру Самсонову, который проводил турнир.
Борьба за победу была настолько напряженной, что призеры определились лишь в последнем туре. По результатам турнира первое место в младшей группе завоевал Андрей Жданов, серебро — у Александра Щербакова, замыкает тройку призеров — Дарья Горбачук. В средней группе лучшим стал Дмитрий Балабанов, на второй ступени — Григорий Абрамян, третьим стал Ярослав Крайнов. В старшей группе не было равных Ивану Горбачуку, второе место — у Элины Повицкой, бронза — у Григория Абрамяна.
Мои Черемушки: последние новости
Серебро международного турнира по тхэквондо завоевал воспитанник «Самбо-70» из Черемушек Флорболисты из Черемушек завоевали бронзу городской Спартакиады Юные спортсмены из Черемушек одержали победу в Спартакиаде по городкам
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин на грани катастрофы48
Роналду сделал откровенное признание о личной жизни6
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым22
Петуха кинули в тренера футбольного клуба1
Смолов показал фото бутсы после предупреждения4
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение