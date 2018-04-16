Юные спортсмены из Черемушек приняли участие в теннисном турнире

В Черемушках состоялся турнир по настольному теннису, который провел центр творчества, досуга и спорта «Хорошее настроение» на улице Обручева, дом 55А. Мероприятие приурочили к Дню космонавтики.

Юные спортсмены состязались в трех возрастных категориях. Дети демонстрировали на теннисном столе очень интересные приемы игры. Порой казалось, что сейчас сражаются именитые спортсмены, а не юные жители Черемушек. Отдать должное необходимо и руководителю секции «Золотая ракетка» Александру Самсонову , который проводил турнир.