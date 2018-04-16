Юные спортсмены из Черемушек приняли участие в теннисном турнире 

В Черемушках состоялся турнир по настольному теннису, который провел центр творчества, досуга и спорта «Хорошее настроение» на улице Обручева, дом 55А. Мероприятие приурочили к Дню космонавтики.
Юные спортсмены состязались в трех возрастных категориях. Дети демонстрировали на теннисном столе очень интересные приемы игры. Порой казалось, что сейчас сражаются именитые спортсмены, а не юные жители Черемушек. Отдать должное необходимо и руководителю секции «Золотая ракетка» Александру Самсонову, который проводил турнир.
Борьба за победу была настолько напряженной, что призеры определились лишь в последнем туре. По результатам турнира первое место в младшей группе завоевал Андрей Жданов, серебро — у Александра Щербакова, замыкает тройку призеров — Дарья Горбачук. В средней группе лучшим стал Дмитрий Балабанов, на второй ступени — Григорий Абрамян, третьим стал Ярослав Крайнов. В старшей группе не было равных Ивану Горбачуку, второе место — у Элины Повицкой, бронза — у Григория Абрамяна.