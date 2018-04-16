Футболисты «Спутника» испытали проблемы в играх с «Химками»

На выезде против школы «Химки» футболисты СШ №112 «Спутник» проводили матчи 1-го тура Первенства России среди СШ (зона «Москва», Первая лига).

В матче футболистов 2005 г.р. «Спутник» играл с соперником на равных, чаще угрожал воротам (самым активным в плане ударов по воротам был Тимур Салимов). Но лучше реализовали созданные моменты «Химки», забившие по голу в каждом из таймов и победившие 2:0.

Трудно складывался матч для «Спутника»-2004, на его ворота сразу же обрушились атаки и удары игроков «Химок». К концу 10-й минуты зелено-белые уступали 0:2. В нескольких случаях «Спутник» выручал вратарь Иван Скобелев, также мяч попадал в перекладину. Незадолго до перерыва капитан «Спутника» Степан Жеховский после хорошего паса Михаила Бубнова вышел на ударную позицию и забил первый ответный гол. Во 2-м тайме «Химки» продолжали атаковать и угрожать чужим воротам. «Спутник» смог сохранить отставание в один гол и сравнял счет в середине 2-го тайма. Тимофей Малютин прорвался по правому краю и отдал пас в штрафную, Бубнов не смог мяч укротить, зато Артем Малютин ударил в дальний угол без помех — 2:2! Но случилось очередное попадание мяча в перекладину ворот «Спутника», зеленоградцам не удалось ликвидировать острую ситуацию, и химчанин забил третий мяч — 2:3. Этот счет попал в итоговый протокол игры.

Счет 2:0 в пользу «Химок» после 1-го тайма был и в матче команд 2001 г.р. Лучший момент «размочить» счет до перерыва был у полузащитника «Спутника» Павла Салащенко, но он промахнулся из пределов штрафной. После перерыва команды обменивались атаками. Трехходовка «Спутника» Салащенко — Русов — Родионов завершилась голом последнего. Но «Химки» забили третий матч и победили — 3:1.

Во встрече футболистов 2002 г.р. «Химки» открыли счет после точного удара со штрафного, последовавшего после короткого розыгрыша — 0:1. В начале 2-го тайма хавбек «Спутника» Андраник Бгдоян имел шанс сравнять счет, но, преследуемый соперниками, с подступов к штрафной пробил выше перекладины. В ходе опасной атаки «Химок» вратарь Алексей Аксенов спас «Спутник». Вратарь «Химок» не справился с ударом со штрафного от Алексея Жукова — 1:1. Тот же Жуков, замыкая прострел Михаила Лухманова, едва не забил второй мяч, но удар в прыжке был мимо створа. Этот поединок окончился вничью.

Последними из «зачетных» команд играли футболисты 2003 г.р. «Спутник» потерпел поражение со счетом 0:3. Два гола в ворота Валентина Мальцева были забиты до перерыва, еще один — после.

Результаты игр на турнир «Приз Федерации»:

2008. «Химки» — «Спутник» — 1:0, 6:2;

2007. «Химки» — «Спутник» — 4:1, 6:0;

2006. «Химки» — «Спутник» — 1:7, 9:1.

Автор статьи: Александр Тимаков