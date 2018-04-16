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«Чересчур» или «через чур»: названы самые частые ошибки новосибирцев в «Тотальном диктанте»
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«Чересчур» или «через чур»: названы самые частые ошибки новосибирцев в «Тотальном диктанте» 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске заканчивают проверять «Тотальный диктант» — филологи назвали самые распространённые ошибки, которые допустили участники акции.
О самых частых ошибках рассказала заведующая кафедрой общего и русского языкознания Гуманитарного института НГУ Наталья Кошкарёва.
Чаще всего новосибирцы ошибались в слове «не спеша» — почти половина участников написали его слитно.
Среди других распространённых ошибок — написание слов «чересчур», «сомнамбулический», «приобретали», удвоенной «н» в слове «квашеная», а также расстановка знаков препинания в бессоюзных предложениях — двоеточий и тире.
Работы новосибирцев ещё проверяют, но предварительно организаторы говорят, что пятёрки получат 3–4% участников. Результаты всех участников обещают разместить на сайте акции сегодня, 16 апреля, после 23:00 по новосибирскому времени.
По оценкам организаторов, всего диктант написали более 227 тысяч человек по всему миру. Новосибирск стал третьим из 720 городов по числу участников — здесь его написали 7 тысяч новосибирцев. Больше — только в Москве и Санкт-Петербурге.
«Тотальный диктант» провели в прошедшую субботу, 14 апреля. Участникам прочитали отрывки из нового романа татарской писательницы Гузель Яхиной.
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