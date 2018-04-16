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АВТОВАЗу выбрали нового президента из Румынии
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АВТОВАЗу выбрали нового президента из Румынии 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
На АВТОВАЗе сменится руководство. Основной акционер — Alliance Rostec Auto BV — назначил на должность президента Ива Каракатзаниса.
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