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В Чертковском районе Ростовской области ветераны органов правопорядка провели спартакиаду
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В Чертковском районе Ростовской области ветераны органов правопорядка провели спартакиаду 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Проведение спартакиады в Чертковском районе проводится в шестой раз. В этом году, по инициативе совета ветеранов, она состоялась в шестой раз.
Мероприятие открыл куратор Российского совета ветеранов по Южному и Северо-Кавказскому округам генерал-лейтенант милиции в отставке Иван Сардак, который отметил важность проведения спартакиады и пожелал удачи участникам.
В программу вошли соревнования по мини-футболу, шахматам и биллиарду. Участие приняли команды Чертковского, Кашарского, Миллеровского и Шолоховского районов.
Присутствовали почетные гости: председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Ростовской области генерал-майор милиции в отставке Виктор Бураков, председатель областной федерации футбола полковник милиции в отставке Николай Сардак, заместитель главы местной администрации Игорь Омельяненко.
В упорной борьбе команда Чертковского района стала лидером соревнований по мини-футболу и шахматам. Победителем на биллиарде стала команда Шолоховского района. По итогам состязаний лучшим игрокам были вручены призы и грамоты.
Ежегодно спартакиада вызывает большой интерес у жителей не только Чертковского, но и соседних районов. Поболеть за участников приходят бывшие коллеги и единомышленники ветеранов органов внутренних дел, действующие сотрудники полиции, а также местные жители всех возрастов.
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