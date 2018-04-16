В Чертковском районе Ростовской области ветераны органов правопорядка провели спартакиаду

Проведение спартакиады в Чертковском районе проводится в шестой раз. В этом году, по инициативе совета ветеранов, она состоялась в шестой раз.

Мероприятие открыл куратор Российского совета ветеранов по Южному и Северо-Кавказскому округам генерал-лейтенант милиции в отставке Иван Сардак, который отметил важность проведения спартакиады и пожелал удачи участникам.

В программу вошли соревнования по мини-футболу, шахматам и биллиарду. Участие приняли команды Чертковского, Кашарского, Миллеровского и Шолоховского районов.

Присутствовали почетные гости: председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Ростовской области генерал-майор милиции в отставке Виктор Бураков, председатель областной федерации футбола полковник милиции в отставке Николай Сардак , заместитель главы местной администрации Игорь Омельяненко.

В упорной борьбе команда Чертковского района стала лидером соревнований по мини-футболу и шахматам. Победителем на биллиарде стала команда Шолоховского района. По итогам состязаний лучшим игрокам были вручены призы и грамоты.

Ежегодно спартакиада вызывает большой интерес у жителей не только Чертковского, но и соседних районов. Поболеть за участников приходят бывшие коллеги и единомышленники ветеранов органов внутренних дел, действующие сотрудники полиции, а также местные жители всех возрастов.