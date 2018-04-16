Naive— заменил Nix в составе Team Empire

В составе его заменит Айбек «Naive-» Токаев. 17-летний казахстанец занимает седьмое место в рейтинге лучших игроков европейского сервера.

«Последние результаты показали необходимость перемен. К сожалению, сегодня мы расстаёмся с Александром Nix Левиным. Я не жалею о том, что в трансферное окно мы зарегистрировали состав с Сашей: изначально всё было так, как мы планировали, но на дистанции в команде снова возникли трудности.

Было видно, что Саше не так комфортно играть в нашей команде, как хотелось бы, и причина замены в данном случае связана с тем, что игроки не могли стать единой командной. Мы могли рискнуть и оставить состав без изменений, пытаясь решить проблемы внутренними силами, но был выбран другой путь, не менее рискованный, но в который менеджмент больше верит. У Саши достаточно мотивации, чтобы продолжать работать над собой и стремиться к большим победам. Желаю ему удачи.

Так сложилось, что сейчас на трансферном рынке достаточно много свободных агентов и наш выбор пал на молодого талантливого игрока Айбека Naive— Токаева, кому-то более известного, как TA2000. Несмотря на небольшой опыт игры на соревновательной сцене, Айбек показывает высокий уровень игры и огромное желание побеждать, чего, к сожалению, не хватает многим профессиональным игрокам. Поздравляю Айбека со вступлением в Team Empire!

Мы сделали одну замену и, конечно, все понимают, что это не решит сразу всех сложностей. Нам предстоит много работы для достижения целей. С текущим составом мы сыграем на ближайших квалификациях мэйджоров и на турнире EPICENTER XL. Дальнейшие выводы и действия будем делать по итогам этих событий», — прокомментировал спортивный директор Team Empire Александр «StrangeR» Соломонов.

Состав Team Empire:

Айбек «Naive-» Токаев Ростислав «fn» Лозовой Андрей «Ghostik» Кадык Максим «yoky-» Ким Ярослав «Miposhka» Найденов

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