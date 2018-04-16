Забронировано более 60% мест на бесплатные поезда ЧМ-2018

Генеральный директор «Транспортной дирекции — 2018» Кирилл Поляков заявил о том, что более 60% мест на бесплатные поезда чемпионата мира 2018 года по футболу уже забронировано болельщиками. Об этом сообщает ТАСС.

"На 16 апреля забронировано более 60 процентов мест, есть и поезда, в которых не осталось свободных мест. Чтобы создать равные условия для журналистов и болельщиков, мы специально зарезервировали места для прессы. Это порядка 35 тысяч мест", — заявил функционер.

Поляков назвал даты

"Начиная с 23 апреля, об этом мы договорились с оргкомитетом, будет открыта регистрация для бронирования билетов представителям СМИ", — добавил он.

Ранее генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» оценил проведение тестовых матчей на стадионах на стадионах чемпионата мира по футболу — 2018.