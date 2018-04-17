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«Манчестер Юнайтед» назвал цену на Погба
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«Манчестер Юнайтед» назвал цену на Погба 

Вести.Ru 19 часов назад
Фото: Вести.Ru
"Манчестер Юнайтед" подтвердил готовность расстаться с французским полузащитником Полем Погба. Самый титулованный клуб Англии готов продать француза за 103 миллиона евро.
У Погба возник конфликт с главным тренером Жозе Моуринью. Скорее всего французу придется уйти из команды. «Манчесте Юнайтед» готов продать 25-летнего футболиста за 103 миллиона евро, ту сумму, которую «МЮ» заплатил за Погба «Ювенусу».
Поль Погба входил в состав «Манчестер Юнайтед» в 2009-13 годах, после чего бесплатно ушел в «Ювентус». Там француз стал ведущим игроком. В 2016 году «Манчестер Юнайтед» верул Поля за 103 миллиона евро.
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