«Манчестер Юнайтед» назвал цену на Погба

У Погба возник конфликт с главным тренером Жозе Моуринью. Скорее всего французу придется уйти из команды. «Манчесте Юнайтед» готов продать 25-летнего футболиста за 103 миллиона евро, ту сумму, которую «МЮ» заплатил за Погба «Ювенусу».

Поль Погба входил в состав «Манчестер Юнайтед» в 2009-13 годах, после чего бесплатно ушел в «Ювентус». Там француз стал ведущим игроком. В 2016 году «Манчестер Юнайтед» верул Поля за 103 миллиона евро.