Песков назвал безосновательными обвинения РФ в препятствовании приезду ОЗХО в город Дума

"С самого начала Россия категорическим образом выступала против скоропалительных, ни на чем не основывающихся обвинений и суждений в адрес того, кто мог стоять за этой химической атакой и выступала за беспристрастное расследование. Это было с самого начала, после появления этой информации. Поэтому подобное обвинение России считаем безосновательным", — заявил он.