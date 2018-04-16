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Песков назвал безосновательными обвинения РФ в препятствовании приезду ОЗХО в город Дума
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Песков назвал безосновательными обвинения РФ в препятствовании приезду ОЗХО в город Дума 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Кремль считает безосновательными обвинения России в попытках воспрепятствовать приезду специалистов ОЗХО в сирийскую Думу. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"С самого начала Россия категорическим образом выступала против скоропалительных, ни на чем не основывающихся обвинений и суждений в адрес того, кто мог стоять за этой химической атакой и выступала за беспристрастное расследование. Это было с самого начала, после появления этой информации. Поэтому подобное обвинение России считаем безосновательным", — заявил он.
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