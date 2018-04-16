Замгенпрокурора России раскрыл в Ялте азы подготовки гособвинителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. В Ялте проходит учебный семинар «Поддержание государственного обвинения в суде с участием присяжных заседателей». Трехдневное мероприятие открыл заместитель генерального прокурора РФ Леонид Коржинек , сообщает пресс-служба крымской прокуратуры.

Семинар проходит с участием руководителей и работников прокуратур субъектов России, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Южной транспортной прокуратуры, военных прокуратур ЮВО и Черноморского флота, а также слушателей факультета профессиональной переподготовки Крымского юридического института. В мероприятии также приняли участие представители судейского сообщества Республики Крым и Севастополя.

Выступая перед участниками, Коржинек подчеркнул, что выбор места проведения семинара неслучаен.

"Крымчане совсем недавно начали работать с такой сложной формой судопроизводства, как суд присяжных. И поэтому важно обеспечить основательную, всестороннюю подготовку всех без исключения государственных обвинителей, используя различные методы и формы обучения", — отметили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что Генпрокуратура оказывает в этом всю необходимую помощь.

Леонид Коржинек также добавил, что, по предварительным подсчетам, в России районными судами рассматривается около 15 тысяч уголовных дел, по которым с 1 июня 2018 года могут быть заявлены ходатайства о рассмотрении судами присяжных. Государственные обвинители, которым будет поручено поддерживать обвинение в суде присяжных, должны осознавать всю меру доверия и ответственности, заключил он.