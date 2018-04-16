Прядкин: слова Смолова о судействе в матче с «Арсеналом» были сказаны на эмоциях

На 34-й минуте матча 26-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и тульским «Арсеналом» (3:0), который прошел в субботу, Смолов получил предупреждение за симуляцию в штрафной площади. Из-за перебора желтых карточек игрок пропустит следующую встречу российского первенства с ЦСКА. После игры нападающий раскритиковал действия арбитра.

"Отрицательно к этому отношусь. Понимаю те страсти, которые кипели, также понимаю Федора, знаю его профессиональные качества. Кстати, многие отмечали в СМИ, что он никогда не был симулянтом. Но мне не понравилась его оценка, не стоит говорить так обо всем чемпионате", — сказал Прядкин.

"Я подразумеваю, что это было сказано на эмоциях, — продолжил собеседник ТАСС. — Всегда говорил, что когда до конца чемпионата остается 5-6 туров, то пропадают и друзья, и единые цели, задачи у команд. Идет ожесточенная борьба за места в еврокубках, поэтому считаю, что это были эмоции".

"Что касательно судейства, то завтра состоится контрольно-квалификационная комиссия, где будет рассмотрен этот эпизод. Не хотелось бы давать оценки, но очень не хочется грубых ошибок со стороны судей в конце сезона. И так страсти накалены, но ко всему нужно отнестись спокойно, разобраться со всем и принять соответствующие меры. Но все же непонятна позиция судьи, который находился рядом от эпизода", — считает глава РФПЛ.

"Я, как президент, лиги однозначно выступаю за справедливость. Понятно, что руководители вкладывают большие деньги в клубы, особенно первые шесть, но здесь очень жалко и игрока, он основной форвард сборной России", — заключил Прядкин. «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 47 очков в 26 матчах, ЦСКА идет четвертым — 45 очков в 25 играх. Встреча команд пройдет в Москве 22 апреля.