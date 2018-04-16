Кубанские единороссы обсудили обновление партии

В рамках мероприятия в столице Кубани был сформулирован целый ряд инициатив, который будет систематизирован и передан федеральному руководству партии власти.

«Сегодня мы обсудили важнейший блок послания, темы здоровья и экологии, образования, занятость населения и производительность труда, развитие социальной сферы, формирование современной городской среды и ЖКХ. Самое важное — мы говорили об обновлении партии «Единая Россия» , — рассказала председательствующая на мероприятие член президиума регионального отделения ЕР Татьяна Гелуненко

По ее словам, на дискуссионных площадках удалось разработать конкретные действенные предложения по реализации послания президента РФ, по актуальным вопросам модернизации партии, развитая городов и станиц края, а также страны в целом.

«Мы обсудили точки роста Кубани, поговорили о том, как партийные институты могут содействовать реализации послания, какие изменения необходимо внести в проектную деятельность партии. По итогам обсуждений составлен перечень предложений, которые будет переданы центральным исполнительным комитетам партии. А лучшие практики будут изучены и войдут в перечень вопросов общероссийской партией конференции», — уточнила Гелуненко.

В дискуссии приняли участие представители исполнительных и законодательных органов власти, профильные региональные эксперты, члены региональных и муниципальных Общественных палат, общественных организаций, НКО, представители «Молодой Гвардии Единой России», ВУЗов, лидеры общественного мнения.

«В своем послание президент задал окно возможности на несколько лет и для партии оно имеет ключевое значение. Либо мы его используем, либо нет. Такой возможности не будет еще лет двадцать. В для того, чтобы использовать окно возможностей, нужно быть эффективными и менять себя», — прокомментировал значение мероприятия модератор одной из площадок, депутат заксобрания края Николай Петропавловский

«10 апреля стартовали дискуссии «Единой России». В Краснодарском крае членами и сторонниками партии были проведены широкие обсуждения ключевых тем. У нас прошли три межмуниципальные дискуссии и 22 муниципальные», — добавила Татьяна Гелуненко, по словам которой, нынешнее мероприятия стало итогом предыдущих, акцентировав и актуализировав прозвучавшие там проблемы и предложения.