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Воробьев: «Спартак» мысленно уже в Кубке России, догнать «Локомотив» очень тяжело»
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Воробьев: «Спартак» мысленно уже в Кубке России, догнать «Локомотив» очень тяжело» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев оценил шансы «Спартака» на дальнейшую борьбу за первое место в чемпионате России.
«Я думаю, «Спартак» выбыл из борьбы за чемпионство. Хотя, конечно, некоторые эксперты делают хорошую мину при плохой игре и пытаются сохранить некоторую интригу в чемпионате. Но надо объективно признать, что этим поражением «Спартак» исключил себя из гонки. Здесь главным фактором стал эмоциональный подъем уральцев, связанный с открытием нового стадиона.
Плюс к этому подопечные Массимо Карреры где-то на периферии своих мыслей держат Кубок России. Я уверен, что это их главная цель сейчас. Предстоит полуфинал против «Тосно», который является явным аутсайдером встречи, а там уже брезжит и финал, куда из второго противостояния выйдет команда вообще не из Премьер-лиги.
Думаю, «Спартак» мысленно уже в Кубке России, понимая, что догнать «Локомотив» в чемпионате очень тяжело», — приводят слова Воробьева.
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