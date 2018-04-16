Прогноз на матч Брайтон — Тоттенхэм: шпоры вернутся на полосу побед

Из-за полуфиналов Кубка Англии часть матчей тридцать пятого тура Премьер-лиги пройдёт уже посреди недели. В одном из них «Брайтон» примет «Тоттенхэм». Команда Маурисио Почеттино рассчитывает вернуться на победную полосу после домашнего поражения от «Манчестер Сити». Команда Криса Хьютона , в свою очередь, постарается дать бой фавориту. "Евро-Футбол.ру" анонсирует грядущее противостояние на «Фалмере».

Брайтон

Обыграв в начале марта «Арсенал» и почувствовав себя в безопасности, «Брайтон» определённо расслабился. После этого команда Криса Хьютона провела четыре матча Премьер-лиги, в которых сыграла ничью с «Хаддерсфилд Таун» (1:1) и потерпела три поражения. «Чайки» имеют отрыв от зоны вылета в размере семи очков, но нельзя не заметить, что на финише сезона они столкнутся со сложным календарём. «Тоттенхэм», «Бёрнли», "Манчестер Юнайтед" , «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» — вот список оставшихся соперников «Брайтона». Возможно, подопечные Криса Хьютона расслабились слишком рано.

Тоттенхэм

В субботу «Тоттенхэм» потерпел только первое поражение в чемпионате Англии в 2018-м году. В родных стенах команда Маурисио Почеттино уступила «Манчестер Сити», оформившему на следующий день чемпионский титул. Теперь «шпоры» рассчитывают вернуться на победную полосу и не позволить возродиться интриге в борьбе за места в зоне Лиги чемпионов. «Челси», идущий пятым, теперь отстаёт от «Тоттенхэма» на семь очков и будет стараться воспользоваться каждой возможностью сократить это отставание.

Где смотреть матч

Игру на «Фалмере», которая стартует в 21:45 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

"Брайтон" — «Тоттенхэм»: +0=0-1. Разница мячей: 0-2.

Первый круг: 0:2.

В этом сезоне «Брайтон» и «Тоттенхэм» впервые пересеклись в Премьер-лиге. Команда Маурисио Почеттино выиграла на «Уэмбли» со счётом 2:0 благодаря голам Сержа Орье и Хын-Мин Сона.

Интересные факты

— «Тоттенхэм» не проигрывал на выезде с декабря 2017-го года. С тех пор во всех турнирах в гостях «шпоры» одержали 7 побед при 5 ничьих.

— «Брайтон» не побеждал в 5 последних матчах во всех соревнованиях (1 ничья, 4 поражения).

— «Тоттенхэм» забивал в 16 последних гостевых матчах во всех турнирах.

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

Если вынести за скобки мартовскую победу над «Арсеналом», то «Брайтон» не лучшим образом выступает против команд из топ-6. «Тоттенхэм» пожалует на «Фалмер» с желанием вернуться на победную полосу и должен реализовать своё превосходство в классе. Наша ставка: «Победа „Тоттенхэм“ с коэффициентом 1.5.