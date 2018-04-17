СМИ: Хиллари Клинтон участвовала в сатанинских обрядах над детьми

Сатанинские ритуалы над живыми детьми проводила Хиллари Клинтон : известная в США блогер Лиз Крокин опубликовала в своем канале видео с этим шокирующим заявлением. Американка утверждает, что Хиллари Клинтон — жена бывшего президента США Билла Клинтона , участвовала в проведении сатанинских обрядов. При этом, по словам блогера, манипуляции проводились над несовершеннолетними детьми.

Крокин утверждает, что узнала об этом факте из достоверных источников и сама смотрела один из роликов, просочившихся в Сеть. На кадрах видно, как Клинтон снимает скальп с живого ребенка. В достоверности жестокого видео Лиз не сомневается, но предоставить его своей аудитории она не смогла, сообщает Vistanews.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон была госпитализирована в Индии, где она находилась с рабочим визитом. В гостинице города Джодхпур она поскользнулась в ванной и травмировала запястье. Из-за сильной боли пришлось вызвать медиков.

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