Преподаватель бразильского джиу-джитсу из Бибирева получил синий пояс

В объединении бразильского джиу-джитсу «Panda BJJ» при центре детского и юношеского спорта «Бибирево» на минувшей неделе прошла аттестация на пояса и страйпы (полосы на поясе). Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Свой синий пояс, как отличительную черту тренера от воспитанников, из рук профессора Парафузо получил руководитель группы Денис Прокопчук , — рассказали в администрации ЦДЮТ.

В свою очередь воспитанники клуба, которые занимаются чуть меньше года, но уже показывают отличные результаты, были награждены заслуженными страйпами, приближающим их к новой ступени и, возможно, к новому поясу. (вт)