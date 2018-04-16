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Преподаватель бразильского джиу-джитсу из Бибирева получил синий пояс
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Преподаватель бразильского джиу-джитсу из Бибирева получил синий пояс 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
В объединении бразильского джиу-джитсу «Panda BJJ» при центре детского и юношеского спорта «Бибирево» на минувшей неделе прошла аттестация на пояса и страйпы (полосы на поясе). Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Свой синий пояс, как отличительную черту тренера от воспитанников, из рук профессора Парафузо получил руководитель группы Денис Прокопчук, — рассказали в администрации ЦДЮТ.
В свою очередь воспитанники клуба, которые занимаются чуть меньше года, но уже показывают отличные результаты, были награждены заслуженными страйпами, приближающим их к новой ступени и, возможно, к новому поясу. (вт)
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