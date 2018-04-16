Главные трансферные инсайды от журналистов «Чемпионата»

Кого ЦСКА отдаст за Слепышева и есть ли план «Б» у «Авангарда».

Антон Слепышев вернётся из НХЛ в КХЛ, но не будет выступать за «Салават Юлаев». Уфимцы обменяют права на нападающего в ЦСКА. В обратном направлении могут отправиться защитник Артём Сергеев, а также нападающий Вячеслав Основин, который провёл минувший сезон в скрытой аренде в «Сибири». Помимо Основина в расположение ЦСКА из Новосибирска прибудут защитники Кирилл Воробьёв Андрей Ермаков . Последний транзитом через «армейский» клуб также может проследовать в Уфу (Ерыкалов).

Заварухина в Уфу не отпускает «Автомобилист»

Помощником Николая Цулыгина в «Салавате Юлаеве» должен был стать Николай Заварухин. Воспитанник уфимского хоккея заинтересован в возвращении в родной клуб, а его кандидатура была одобрена руководством республики. Однако против перехода выступил «Автомобилист», с которым у специалиста ещё год действующего контракта. Похожая ситуация произошла год назад, когда клуб из Екатеринбурга отказался бесплатно отпускать Заварухина в «Сибирь», которая рассматривала его на должность главного тренера (Ерыкалов).

Руководство «Спартака» активно ищет легионера на место американского форварда Райана Стоу . Контракт нападающего действует до 30 апреля 2019 года, однако красно-белые намерены найти варианты обмена хоккеиста или расторжения соглашения по обоюдному согласию. Вариант с расторжением возможен в том случае, если какая-то команда проявит заинтересованность в легионере и москвичам удастся избежать выплаты компенсации. Таким образом, в «Спартаке» почти целиком поменяется группа легионеров. Из тех, кто выступал в прошлом сезоне, останется только канадский форвард Бен Максвелл (Панышев).

«Магнитка» — фаворит в борьбе за Верещагина

В самом результативном защитнике «Сибири» заинтересовано сразу несколько топ-клубов КХЛ. Однако фаворитом в борьбе за Ивана Верещагина является магнитогорский «Металлург». Уральский клуб планирует сделать 23-летнему защитнику, недавно вернувшемся в Новосибирск из расположения олимпийской сборной России, предложение, в несколько раз превышающее его контракт с «Сибирью». Сибиряки заинтересованы в том, чтобы оставить Верещагина, но вряд ли смогут повторить сумму, предложенную «Магниткой». В ином случае он станет самым высокооплачиваемым игроком новосибирского клуба (Ерыкалов).

В споры за Гатиятулина вмешался СКА «Трактор» по-прежнему не может заключить новый контракт с главным тренером Анваром Гатиятулиным. Прогресс и работа Гатиятулина с челябинским клубом впечатлила сразу несколько клубов-грандов. После неудачной попытки подписать контракт с Ильёй Воробьёвым в споры за специалиста вмешался «Авангард», однако заполучить в свои ряды 42-летнего специалиста не прочь и СКА. Напомним, что Гатиятулина уже назначили тренером сборной России. Теперь «армейцы» планируют создать тренерский тандем Воробьёв — Гатиятулин не только в национальной команде страны, но и в СКА. Такой ход выглядит вполне логичным (Панышев).

Якубов и Рябыкин — запасные варианты для «Авангарда»

Гатиятулин действительно кандидат №1 на пост главного тренера «Авангарда» после того, как сорвался вариант с Ильёй Воробьёвым. Вот только высокое положение в шорт-листе омского руководство ровным счётом ничего не значит. Если Гатиятулин не доедет до Омска, «ястребов» может возглавить либо Дмитрий Рябыкин, либо Равиль Якубов. Первый уже имел соответствующий разговор с боссами сибирского клуба, а второй с большой долей вероятности войдёт в тренерский штаб «Авангарда». Вопрос лишь в том, в какой роли (Ерыкалов).

Терещенко могут предложить должность генменеджера «Динамо»