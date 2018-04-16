Концерн ВКО Алмаз-Антей запускает III Международный футбольный турнир на Кубок Бурчалкина

С 11 по 13 мая 2018 года в Санкт-Петербурге состоится III Международный детско-юношеский турнир по футболу на Кубок Льва Бурчалкина.

В 2016 году при поддержке Концерна ВКО «Алмаз-Антей» и Федерации футбола Санкт-Петербурга впервые был учрежден турнир памяти легендарного форварда ФК «Зенит», начинавшего свою карьеру в команде СК «Большевик» (ныне ФК «Алмаз-Антей»). Основная цель проведения турнира — развитие международного футбольного движение и поддержка детско-юношеского спорта в России

В этом году побороться за Кубок Льва Бурчалкина приедут юные футболисты не старше 13 лет, игроки известных футбольных клубов России и мира,: «Вильярреал» (Испания), «Рома» (Италия), «МТК» (Венгрия), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «ЦСКА» (Москва), «Краснодар» (Краснодар), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Алмаз — Антей» (Санкт-Петербург). Местом проведения Международного турнира на кубок Л. Бурчалкина станет футбольный стадион «Алмаз-Антей», расположенный на территории Обуховского спортивного комплекса в Санкт-Петербурге.

11 апреля состоялась жеребьевка при участии воспитанников Благотворительного фонда Православной детской миссии имени преподобного Серафима Вырицкого. По итогам была сформирована турнирная таблица первого игрового дня. Матч открытия сыграют команды «Алмаз-Антей» и «Бока Хуниорс», далее борьбу продолжат: «ЦСКА» — «Рома», «Краснодар» — «Вильярреал», «Зенит» — «МТК».

Михаил Подвязников , заместитель генерального директора Концерна — директор СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей», президент ФК «Алмаз-Антей», подчеркнул, что «данный международный турнир является воплощением социальной политики Концерна воздушно-космической обороны „Алмаз — Антей“ по поддержанию и популяризации детско-юношеского спорта, в том числе футбола. В этом году количество желающих было значительно больше, чем мы можем принять. По традиции пригласили 4 иностранных и 4 российских команды. Уверен, турнир будет интересным, боевым, с сильной конкуренцией», — сообщил М. Л. Подвязников.

Как сообщил президент ФК «Алмаз-Антей»: «Дети всех возрастов, как и мы с вами, хотят мира. Нами было принято решение во время проведения III Международного турнира на Кубок Льва Бурчалкина провести акцию под названием „Общий сад, общий мир, общий дом“. Юные футболисты из команд-участниц будут сажать зеленые растения в саде »Спартак" , на территории Обуховского спортивного комплекса, как знак солидарности в поддержании мира на планете. Рассчитываем, что и наши юные футболисты во время участия в международных турнирах за границей тоже смогут от своего имени посадить зеленые насаждения в странах посещения. Хотелось бы, чтобы это стало доброй традицией. Мы надеемся, что эта акция вызовет интерес в социальных сетях, в интернете и получит продолжение на различных спортивных соревнованиях, прежде всего футбольных".

Борис Вахрушев, первый вице-президент Российского футбольного союза межрегиональных объединений спортивных федераций по футболу «Северо-Запад», со своей стороны, отметил: «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“ уделяет большое внимание культивированию спортивных традиций, зародившихся на Обуховском заводе, что особенно ценно в год 155-летнего юбилея Обуховского завода. Турнир на Кубок Льва Бурчалкина уже стал важным событием в футбольном мире, свидетельством чему является включение данного турнира в спортивный календарь не только города, но и Российского футбольного союза».

Николай Объедков, руководитель департамента по проведению соревнований Федерации футбола Санкт-Петербурга, выступит главным судьей Турнира на Кубок Л. Бурчалкина третий год подряд. По его словам, этот «турнир нужен, важен, интересен публике, выделяется разнообразием игровых схем и географией футбольных клубов. Спасибо Концерну ВКО „Алмаз-Антей“ и руководству СЗРЦ Концерна ВКО „Алмаз-Антей“ за то, что дали жизнь такому социально значимому проекту».

В год проведения ЧМ-2018 III Международный турнир по футболу на Кубок Льва Бурчалкина состоится с 11 по 13 мая на базе ФК «Алмаз-Антей», расположенного на пр. Обуховской Обороны дом 130. Вход свободный.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в освещении III Международного детско-юношеского турнира по футболу на Кубок Льва Бурчалкина. Контакты для аккредитации: тел. : 8 (812) 207-21-10, почта: press@dsszrc.ru, pr@dsszrc.ru