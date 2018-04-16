Воробьев: «Российский чемпионат — осетрина второй свежести»

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев прокомментировал ситуацию с желтой карточкой форварда «Краснодара» Федора Смолова , которую футболист получил в матче с тульским «Арсеналом» (3:0). Эта карточка стала для футболиста четвертой, и он пропустит предстоящий матч «быков» с ЦСКА.

«Я сейчас российский чемпионат практически не смотрю, потому что, как говорят в одном известном романе, это «осетрина второй свежести». А я предпочитаю — первой.

Я смотрю в основном европейский футбол, а РФПЛ — очень избирательно. По поводу желтой карточки Смолова действительно развернулся очень серьезный скандал, но оценивать действия судей — это, как говорят англичане, не моя чашка чая, и, как говорят в Польше, не мой цирк, не моя обезьяна.