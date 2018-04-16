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Воробьев: «Российский чемпионат — осетрина второй свежести»
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Воробьев: «Российский чемпионат — осетрина второй свежести» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев прокомментировал ситуацию с желтой карточкой форварда «Краснодара» Федора Смолова, которую футболист получил в матче с тульским «Арсеналом» (3:0). Эта карточка стала для футболиста четвертой, и он пропустит предстоящий матч «быков» с ЦСКА.
«Я сейчас российский чемпионат практически не смотрю, потому что, как говорят в одном известном романе, это «осетрина второй свежести». А я предпочитаю — первой.
Я смотрю в основном европейский футбол, а РФПЛ — очень избирательно. По поводу желтой карточки Смолова действительно развернулся очень серьезный скандал, но оценивать действия судей — это, как говорят англичане, не моя чашка чая, и, как говорят в Польше, не мой цирк, не моя обезьяна.
Так что я бы не хотел эту тему комментировать. Но, безусловно, отсутствие ведущих игроков всегда ослабляет команду. У западных лидеров, например, «Манчестер Сити», «Ювентуса», «Баварии», есть длинные скамейки и потеря одного игрока не критична. А здесь, конечно, для «Краснодара» Смолов очень важный игрок, и без него атака будет не столь внушительна», — приводит слова Воробьева «Газета.ру».
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