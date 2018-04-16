«Манчестер Сити» заложил основы для своей династии

Новый стиль чемпионства «Сити»

«Конечно, никто не ожидал, что «Вест Бромвич» сможет победить «МЮ» на выезде и вручить титул «Манчестер Сити», но когда это случилось, ряд фанатов «Юнайтед» пытались утешить себя тем, что их конкуренты должно быть не рады тому, что после неудачи в манкунианском дерби они лишились возможности оформить титул в домашнем матче против «Суонси» в следующем туре. Но «Горожане» уже это делали, когда вырвали золотые медали у земляков после позднего гола от Серхио Агуэро в ворот КПР в 2012 году. Они также спокойно сделали свою работу в последнем туре на своем поле, когда одолели «Вест Хэм» в 2014 году», — отмечает Дэвид Муни в материале на портале ESPN.

«Это новый стиль завоевания чемпионского титула для большинства болельщиков «Сити». Это абсолютное доминирование, начиная с первого же тура, ведь их любимая команда значительно лучше всех остальных в английской Премьер-лиге. Никто не разочарован тем, что их коронация состоялася потому, что свой поединок проиграли «Красные Дьяволы» — это случилось потому, что «Горожане» были великолепны».

Де Брейне — сердце успеха «Сити»

«От обороны и до атаки — вся атакующая игра манкунианцев строится через Кевина де Брейне: он задает темп, открывает быстрейшую дорогу к чужим воротам и выбирает передачи соответствующим образом. Хотя стартовая позиция бельгийца глубже, ему позволено доминировать в центре поля и быть мотором коллектива, ведь в этом сезоне он совершил 1,179 тысячи передачи в последнюю треть поля, что на 158 раз больше, чем кто-либо в АПЛ, а согласно Opta, хавбек был вовлечен в наибольшее количество комбинации, которые приводили к ударам в створ. Этот полузащитник — архитектор «Сити», человек, находящийся в центре все перепасовок, и его видение поля, а также креативность, позволяют нападающим эффективно атаковать чужие владения: Агуэро, Рахим Стерлинг , Лерой Сане и Габриэл Жезуш забили 57 голов на троих в одной только Премьер-лиге, в то время, как де Брейне отметился большим числом ассистов (15) и созданных шансов (103), чем кто-либо в первенстве, хотя на этом его влияние не ограничивается», — пишет Ник Райт в материале Sky Sports.

«Бельгиец демонстрирует выносливость, которая позволяет ему проявлять свою техническую и ментальную силу, и он выходил в основе во всех, кроме одного, 33 матчах своего клуба в АПЛ, где только один полевой игрок, Николас Отаменди , сыграл больше минут, при том, что его новая роль — хавбек от штрафной до штрафной — пожалуй, наиболее требовательная с точки зрения физики позиция. Чрезвычайная результативность Мохамеда Салаха значит, что теперь он фаворит букмекеров на завоевание награды лучшему игроку года, но де Брейне был бы более заслуженным победителем, поскольку он — сердце команды, которая может закончить сезон с наибольшим количеством очков и голов в истории лиги, в чем его ключевая заслуга».

Серьезный вопрос для «Сити»

«Лучшие команды совмещают в себе восхищение и эстетическое удовольствие с эффективностью, а те, кто находится на вершине пантеона объединяют в себе как зрелищную игру и стабильность, так и способность побеждать в сложных обстоятельствах. Манкунианцы, пожалуй, были слишком хороши в этом сезоне. Они выиграли титул с такой легкостью, что трудно указать хоть на одну определяющую игру, когда они были доведены до предела и нашли в себе внутреннюю силу, чтобы победить вопреки неудачно складывающейся ситуации», — рассуждает в материале The Guardian Джонатан Уилсон.

«У «Горожан» есть слабость, и то, что единственным, кто по-настоящему может ею воспользоваться является «Ливерпуль», который недостаточно извлек на свою пользу такое положение вещей в АПЛ, не преуменьшает данный недостаток коллектива, особенно когда это столь характерно для команд Пепа Гвардиолы. Когда та не могла контролировать владением мячом, их проблемой становилась уязвимость в обороне, что вызывает серьезные вопросы. Насколько великой может быть команда, если она, несмотря на всю свою эстетическую привлекательность, легкость в завоевании чемпионства, не способна сопротивляться и терпеть в тех матчах, которые складываются не в ее пользу?»

Гвардиола настроен построить династию

«Когда Гвардиола говорит о том, что «Сити» — это новый клуб, если говорить о еврокубках, то он имеет в виду именно это: выиграв трофеи с традиционными грандами, он хочет побеждать во главе чего-то свежего, другого, где он может оставить свое наследие и стать отцом-основателем новой династии и суперсилы… Каталонец обращается со всем детально — от длины травы на газоне, до веса своих подопечных и того, какие у них отношения внутри коллектива, и это для него не просто работа, а образ жизни. Возьмем для примера то, что он мало ест в день матчей и находится в постоянном контакте после игр, демонстрируя фотографическую память инцидентов на поле, а также двигается по пресс-комнате и разговаривает со всеми, кто его слушает — не удивительно, что в прошлом он перегорал в других клубах», — отмечает Джейсон Бёрт на страницах The Telegraph

«Согласно источникам, Гвардиола оценил то, как зрело руководство «Горожан» отнеслось к неудаче в Лиге чемпионов, где он нацеливался на полуфинал в этом сезоне после вылета в 1/8-й прошлого. Выступить лучше и, очевидно, выиграть этот турнир — становится важной целью, которая будет заставлять его оставаться в «Сити» как можно дольше. Фундамент заложен — теперь важно то, насколько высокое здание на нем построит каталонский менеджер».