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В зюзинском историческом клубе обсудили реформаторскую деятельность Петра Столыпина
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В зюзинском историческом клубе обсудили реформаторскую деятельность Петра Столыпина 

Каховка 53 минуты назад
Фото: Каховка
16 апреля на базе спортивно-досугового центра «Ратмир» прошло очередное заседание историко-политического клуба района Зюзино.
В связи с наступлением нового весенне-летнего периода члены клуба решили рассмотреть текущий день с точки зрения истории: что происходило, кто победил, кто погиб, кто родился в этот день. День оказался богатым на события. Из наиболее значимых и интересных событий для обсуждения стали: рождение Петра Столыпина, убийство Авраама Линкольна, события Венгерской революции 1848 года. В процессе заседания все участники высказали свои взгляды.
По словам одного из ведущих клуба: «Современным молодым людям наиболее интересно обсуждение истории под углом рассмотрения возможных альтернатив развития. При условии обязательного участия в работе клуба историка, чтобы избежать возможных ошибок, участники сами приходят к выводу о том, что подходы „если“ в истории не так просто реализуемы. Ведь ход истории обусловлен не только возможными вариантами выбора из альтернатив, но и многими другими экономическими, социальными, географическими факторами. Таким образом, осмелюсь высказаться за всех участников клуба, что после долго варьирования событиями можно прийти к выводу о том, что все идет своим чередом, зачастую самое смелое и правильное решение».
По итогам обсуждения все участники пришли к выводу, что в дальнейшем дискуссия будет разворачиваться не только с точки зрения политических, но уже и экономических альтернатив развития Российской империи и мира.
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