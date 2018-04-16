В Нововоронеже прошла церемония открытия чемпионата «REASkills-2018»

16 апреля в Нововоронеже прошла торжественная церемония открытия II дивизионального чемпионата профессионального мастерства работников Концерна «Росэнергоатом» «REASkills-2018».

На нововоронежской площадке пройдут соревнования по шести из 14 компетенций: «Инженер-конструктор», «Неразрушающий контроль», «Охрана труда», «Ремонт механического оборудования», «Электромонтаж», «Сварочные технологии». За звание лучших по профессии поборются представители Нововоронежской, Курской, Калининской, Смоленской, Балаковской, Кольской, Белоярской, Ростовской атомных электростанций и сотрудники Смоленского, Курского, Балаковского, Ленинградского, Волгодонского, Уральского и Нововоронежского филиалов АО «Атомэнергоремонт». Всего в нововоронежском этапе чемпионата примут участие 36 конкурсантов, 36 экспертов, а следить за соблюдением правил и решать спорные моменты будет команда из 10 главных и технических экспертов.

Чемпионат профессионального мастерства «REASkills-2018» проходит по международной методике WorldSkills. Однако в ходе соревнования конкурсантам предстоит решать не только профильные задачи, разработанные с учетом заданий чемпионатов мира, но и задачи, учитывающие производственную специфику предприятий Госкорпорации «Росатом» . На выполнение каждого задания отведено от 10 до 22 часов рабочего времени.

«Подобные соревнования очень важны не только для Концерна «Росэнергоатом», но и для всей атомной отрасли России. Это важнейший мобилизирующий фактор, который позволяет молодым людям, делающим первые шаги в профессии, поставить перед собой конкретные цели и достичь их. Кроме того, это даёт возможность представителям рабочих специальностей еще больше гордиться своей профессией и результатом своего труда», — сказал на церемонии открытия директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров

По сравнению с 2017 годом увеличилось не только количество компетенций чемпионата, но и расширилась его география. На площадке Балаковской АЭС конкурсанты соревновались в компетенциях «Дозиметрист», «Инженер-технолог» и «Лабораторный химический анализ»; на базе ООО «Курская АЭС-Сервис» — «Водитель спецавтомобиля»; на Калиниской АЭС — «Управление жизненным циклом; в Екатеринбурге — „Электроника“ и „Сетевое и системное администрирование“, в Чебоксарах — „Промышленная автоматика“. Нововоронежский этап станет заключительным в марафоне профессионального мастерства, который начался 2 апреля и продлится до 20 числа.

Итогом всего соревнования станет формирование сборной Концерна „Росэнергоатом“, которая представит Электроэнергетический дивизион на отраслевом чемпионате „AtomSkills-2018“. Он пройдёт в Екатеринбурге с 30 июля по 3 августа 2018 года.