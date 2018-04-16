Шесть человек заявились на конкурс по выбору главы нижегородского фонда капремонта

Прием заявлений на участие в повторном конкурсе на замещение должности генерального директора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области завершился в понедельник, на участие в нем подано шесть заявок, сообщили «ФедералПресс» в конкурсной комиссии.

Фамилии претендентов собеседник агентства не назвал, сославшись на то, что это персональные данные.

Следующий этап — рассмотрение поданных документов и допуск к квалификационному экзамену. Этот этап перенесен с 17 на 18 апреля. Сам квалификационный экзамен, предварительно, пройдет 26 апреля, сказали в конкурсной комиссии.

«ФедералПресс» напоминает, что по результатам всех трех этапов предыдущего конкурса, объявленного в июле 2017 года, на должность главы нижегородского фонда капремонта победителем был признан Владимир Никифоров , но он отказался заключать договор. Никифоров стал заместителем генерального директора фонда по управлению программой капремонта многоквартирных домов. До февраля 2017 года Никифоров был начальником отдела строительства и ЖКХ администрации Дальнеконстантиновского района Нижегородской области.