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Шесть человек заявились на конкурс по выбору главы нижегородского фонда капремонта
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Шесть человек заявились на конкурс по выбору главы нижегородского фонда капремонта 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Прием заявлений на участие в повторном конкурсе на замещение должности генерального директора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области завершился в понедельник, на участие в нем подано шесть заявок, сообщили «ФедералПресс» в конкурсной комиссии.
Фамилии претендентов собеседник агентства не назвал, сославшись на то, что это персональные данные.
Следующий этап — рассмотрение поданных документов и допуск к квалификационному экзамену. Этот этап перенесен с 17 на 18 апреля. Сам квалификационный экзамен, предварительно, пройдет 26 апреля, сказали в конкурсной комиссии.
«ФедералПресс» напоминает, что по результатам всех трех этапов предыдущего конкурса, объявленного в июле 2017 года, на должность главы нижегородского фонда капремонта победителем был признан Владимир Никифоров, но он отказался заключать договор. Никифоров стал заместителем генерального директора фонда по управлению программой капремонта многоквартирных домов. До февраля 2017 года Никифоров был начальником отдела строительства и ЖКХ администрации Дальнеконстантиновского района Нижегородской области.
В феврале 2017 года исполняющим обязанности генерального директора фонда капитального ремонта Нижегородской области назначен Геннадий Дурдаев, бывший руководитель Федеральной антимонопольной службы по Костромской области.
Первый генеральный директор фонда капремонта многоквартирных домов Нижегородской области Сергей Протасов покинул пост в начале 2017 года. После него и. о. гендиректора фонда стал Владимир Челомин, его заявление об уходе с должности было подписано 16 января 2018 года.
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