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Туалеты стадиона чемпионата мира-2018 забыли оснастить перегородками
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Туалеты стадиона чемпионата мира-2018 забыли оснастить перегородками 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Говорит Москва
Подрядчик «Волгоград Арены», которая примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, объяснил отсутствие перегородок в туалетах объекта. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Да, это действительно фото со стадиона «Волгоград Арена». Фото уборной было сделано в тот момент, когда в ней еще не были установлены перегородки. Все женские и мужские уборные на стадионе предусматривают наличие перегородок и дверей в соответствии с принятыми нормами и требованиями, в чем скоро смогут убедиться гости стадиона, которые попадут на тестовые матчи», — заявила представитель управления корпоративных коммуникаций группы компаний «Стройтрансгаз» Аля Першина.
Ранее в понедельник издание V1.ru разместило фото туалетов без перегородок. Журналисты обратили внимание, что спортивный комплекс уже сдан, а перегородок в туалетах нет. Однако через некоторое время материал был удален с сайта газеты.
21 апреля на «Волгоград Арене» состоится первый тестовый матч, в котором волгоградский «Ротор» встретится с «Луч-Энергией» из Владивостока.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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