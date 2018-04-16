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Нокаутировавший судью олимпийский чемпион захотел стать депутатом
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Нокаутировавший судью олимпийский чемпион захотел стать депутатом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Председатель Профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), олимпийский чемпион Игр-1992 Андрей Коваленко подал документы на участие в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Ярославской областной думы. Об этом сообщает Regnum.
«Я живу в Ярославском районе, решил попробовать свои силы на предварительном голосовании. Я хочу помочь региону в развитии спорта. Однако, одного авторитета недостаточно для решения многих вопросов. Поэтому я думаю, что партийный статус и депутатские полномочия помогут более результативно заниматься проблематикой в этой сфере», — заявил Коваленко.
9 марта олимпийский чемпион ударил судью Владислава Киселева в спину и лицо в матче любительских команд «Газпром экспорт» и «Тигры». После конфликта арбитр долгое время лежал на льду, а по окончании матча был доставлен в больницу.
Коваленко руководит профсоюзом игроков КХЛ с 2008 года. С 2001 по 2004 год хоккеист выступал за ярославский «Локомотив», в его составе дважды становился чемпионом России (2002 и 2003 год). Спортсмен также выигрывал золото на Олимпийских играх 1992 года.
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