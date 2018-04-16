В Совете Федерации намерены вернуть звание почетного работника сферы государственной молодежной политики

Авторы законопроекта о государственной молодежной политике — члены комитета Совета Федерации по социальной политике, а также члены экспертного совета по государственной молодежной политике при комитете и члены палаты молодых законодателей при верхней палате парламента — намерены вернуть почетное звание «Почетный работник сферы молодежной политики РФ», которое на сегодняшний день упразднено. Об этом в ходе заседания рабочей группы при комитете Совета Федерации по социальной политике по подготовке предложений законодательного регулирования вопросов молодежи и государственной молодежной политики в России, сообщил заместитель председателя экспертного совета Андрей Кочетков

«Следующий принципиальный момент — вопрос о почетном работнике в сфере молодежной политике в Российской Федерации. Это упразднено сегодня, и никак не могут дать ответ, почему это сделано. Ситуация сложилась таким образом, что мы только законом, наверное, можем добиться того, чтобы вернули почетное звание тем людям, которые работали на протяжении нескольких лет в сфере молодежной политики. На сегодняшний момент я считаю, что это не противоречит ничему, если мы в двух статьях обозначим формулировку почетное звание «Почетный работник сферы государственной молодежной политики», — сказал А. Кочетков.

Он также отметил, что законопроект вводит понятия «молодежная избирательная комиссия» и «молодежное правительство (молодежная администрация) субъекта РФ». Кроме того, в документе прописывается наделение молодежных парламентских структур правом законодательной инициативы по вопросам государственной молодежной политики.

Однако А. Кочетков уточнил, что ст. «Молодежные организации в Российской Федерации» остается проблемной и, по его словам, законопроекты о молодежных организациях, о молодежном самоуправлении и молодежном наставничестве необходимо разрабатывать параллельно.

Согласно тексту законопроекта, в документе в первую очередь, уточняется список понятий, которые относятся к сфере молодежной политики. Так, в частности, уточняется, что под молодежью понимаются лица от 14 до 35 лет, имеющие постоянное место жительства в России или проживающих за рубежом. В случае последних речь идет о «гражданах Российской Федерации и соотечественниках, желающих получить гражданство РФ».

«В случаях, определенных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, предельный возраст для молодых граждан, являющихся участниками программ решения жилищных и других отдельных социальных проблем работников, может быть свыше установленного настоящим Федеральным законом, но не более 45 лет», — отмечается в текста законопроекта.

Ранее члены комитета Совета Федерации по социальной политике, а также члены экспертного совета по государственной молодежной политике при комитете и члены палаты молодых законодателей при верхней палате парламента сообщали о готовности законопроекта о молодежи и государственной молодежной политике в РФ.