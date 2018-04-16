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Долгачёв собирает крымскую команду
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Долгачёв собирает крымскую команду 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Директор ГТРК «Калининград» собирает команду для работы в Крыму. Об этом Николай Долгачёв написал на своей странице в Facebook в понедельник, 16 апреля.
«Дорогие друзья, в Крыму скоро открывается новая теле-радиокомпания. Теперь здесь тоже будут свои «Вести», главная информационная программа для каждого российского региона. Ждём активных, задорных, умных, амбиционных телевизионщиков и сотрудников радио. Репортёров, редакторов, монтажёров, стилистов, юристов. Короче, всех, кто обычно работает в ГТРК. В Крыму круто! Открываем новую дверь в новый мир», — написал он.
Резюме можно присылать на почту: vesti_k@mail.ru.
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