В Черемушках заговорят по-испански

17 апреля в конференц-зале центра культуры и искусства «Меридиан» создадут настоящий испанский праздник, на котором продолжат знакомить начинающих полиглотов с колоритным, полным заманчивых перспектив испанским языком. Начало мероприятия назначено на 19:00.

«Формат разговорного клуба «HABLA CLUB „ROSНN ANTE“ будет меняться в зависимости от предложенных тем и пожеланий его участников. Структура же встреч останется неизменной: вводная часть, совместный лексический разбор по предложенной теме, работа в группах в формате „вопрос-ответ“, просмотр видеоролика с последующим обсуждением темы и разбором трудных для перевода и произношения используемых в нем слов и выражений. Рекомендуемый уровень владения языком — от А2», — передает пресс-служба центра.