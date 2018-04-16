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В Черемушках заговорят по-испански
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В Черемушках заговорят по-испански 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
17 апреля в конференц-зале центра культуры и искусства «Меридиан» создадут настоящий испанский праздник, на котором продолжат знакомить начинающих полиглотов с колоритным, полным заманчивых перспектив испанским языком. Начало мероприятия назначено на 19:00.
«Формат разговорного клуба «HABLA CLUB „ROSНN ANTE“ будет меняться в зависимости от предложенных тем и пожеланий его участников. Структура же встреч останется неизменной: вводная часть, совместный лексический разбор по предложенной теме, работа в группах в формате „вопрос-ответ“, просмотр видеоролика с последующим обсуждением темы и разбором трудных для перевода и произношения используемых в нем слов и выражений. Рекомендуемый уровень владения языком — от А2», — передает пресс-служба центра.
Основными темами обсуждений на этот раз станут путешествия, испанская кухня, города, интернет, свободное время и другие темы, предложенные участниками встреч. Для того чтобы принять участие в мероприятии, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте центра. Событие проходит в рамках проекта «Испанский клуб» в конференц-зале «Меридиана» под руководством Ирины Шубиной.
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