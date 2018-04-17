Перед чемпионатом мира в Калининграде пройдет турнир по «атомному» футболу

По правилам «атомного» футбола, на поле высыпают 14 мячей — по семь мячей каждого цвета. Две команды, в каждую из которых входит по семь человек, должны забить все мячи своего цвета в ворота соперника.

"Пикантности игре придаст ряд условий, касающихся внешнего вида игроков: на голове каждого футболиста будет шапка-ушанка, а на ногах — валенки", — цитирует Welcome2018 инициаторов мероприятия.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее на новом стадионе «Калининград» прошел первый тестовый матч между командами Футбольной национальной Лиги «Балтика» и «Крылья Советов».