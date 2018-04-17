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Перед чемпионатом мира в Калининграде пройдет турнир по «атомному» футболу
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Перед чемпионатом мира в Калининграде пройдет турнир по «атомному» футболу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
По правилам «атомного» футбола, на поле высыпают 14 мячей — по семь мячей каждого цвета. Две команды, в каждую из которых входит по семь человек, должны забить все мячи своего цвета в ворота соперника.
"Пикантности игре придаст ряд условий, касающихся внешнего вида игроков: на голове каждого футболиста будет шапка-ушанка, а на ногах — валенки", — цитирует Welcome2018 инициаторов мероприятия.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее на новом стадионе «Калининград» прошел первый тестовый матч между командами Футбольной национальной Лиги «Балтика» и «Крылья Советов».
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