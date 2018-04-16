Нам такой медведь не нужен. Николай Яременко о новом дизайне РФПЛ

Я не считаю себя вправе рассуждать о графических достоинствах айдентики, которая каким-то странным образом (через сливы в прессу) была представлена нам на прошлой неделе. Наверное, к любому лого (даже самому странному) со временем привыкаешь.

Я о другом.

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Как-то зимой глава РФПЛ Сергей Прядкин собрал на Трубной спортивных журналистов и доверительно рассказал нам, что нанял креативную группу, которая к новому сезону проведёт ребрендинг Лиги, в том числе появится вместо неуклюже-аббревиатурного «РФПЛ» некое обозначение в одно слово.

Наверное, эти креативщики решили, что лучше всего довериться сторонней организации — так появилась на горизонте Студия Артема Лебедева

Уж не знаю, он выбирал сам медведя (и по слухам, название «Лига-Медведь») или это креативщики подсказали, а он вписал медвежью морду в пятиугольник ячейки футбольного мяча, но то, что вылезло на свет божий — это, товарищи, ужасно!

Кто такой мишка в русском фольклоре? Неповоротливый, ленивый, при этом трусливый. К тому же — воришка. Впадающий в долгую зимнюю спячку. Если остыть от эмоций и подумать, то лучше варианта, честно рассказывающего о том, что такое российский чемпионат, и не придумать.

Лого с медведем — это даже не лицо российского футбола, это морда. С одной стороны, хорошо, что выбрали зверя, не используемого в лого никем из клубов. Вроде как равноудалённый получился.

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С учетом того, что Лига думает об экспорте своего продукта, то важно, с какой стороны смотришь на зверя. С красной — будут бояться. А с другой посмотреть — Милонов с друзьями против будут. Но почему на экспорт у нас всегда идет только матрешечно-убогий вариант, где обязательно присутствует парадигма «мишка-водка-балалайка»?

Лого, талисман — все это должно дарить какие-то эмоции. Олимпийский Мишка-80, хоть был сусально-приторным, словно шагнул в жизнь с ГДРовских открыток, но эмоции дарил. Увидишь сейчас его — вспомнишь точно, откуда он, даже если цифры «1980» с вашей майки выцвели. Талисманы сочинской олимпиады были на три порядка слабее. Походили больше на стандартный китайский ширпотреб, потому многие из нас уже и не вспомнят сразу, как их звали. Это тоже показатель, согласитесь.

Медведь станет русским оружием гостеприимства. Медведя по кличке Тима будут выводить перед началом матчей российской сборной на чемпионате мира. Он будет отдавать мяч судье и уходить обратно в подтрибунное помещение. Включают ли голову те, кто затеял это шоу? Большая часть стран, представленных на чемпионате мира, запретили животных в цирке — из-за того, что против издевательств над животными. А тут зверь в наморднике, испытывающий дикий стресс из-за орущих 80-тысячных трибун. Следовательно, обколотый какими-то средствами, подавляющими агрессию.

Мы вновь сами дадим повод говорить о себе плохо, или, как минимум, с ухмылкой. А для тех, кто про мучения живого медведя на чемпионате, позабудет, вечно напоминать будет страшный зверь с горящими угольками вместо глаз на логотипе русского футбола.