В Новом Уренгое завершился трtхдневный турнир по бильярду

За Кубок губернатора боролись спортсмены из Нового Уренгоя, Надыма, посёлка Пангоды, Салехарда, Ноябрьска и Тарко-Сале. В командном первенстве первое и третье места достались новоуренгойцам, серебряными призёрами стали соседи из Надыма.

По словам главного судья соревнований Александра Кокунина, мероприятие проходит в округе уже девятый раз, но в этом году его главной изюминкой стала… свадьба.

— В первый день турнира у нас здесь образовалась новая бильярдная семья: новоуренгоец Юрий Зуев приехал на соревнования прямиком из загса, вместе с молодой супругой, которая тоже любит этот спорт. Мы их поздравили, пожелали семейного счастья, — рассказал наш собеседник.

В личном зачёте первые места завоевали мастер спорта международного класса, новоуренгоец Эдуард Галиянц и его землячка Татьяна Истомина, которой по итогам этого турнира было присвоено звание мастера спорта. Среди девушек чемпионский титул не в первый раз увезла в Надым 14-летняя Алина Жертовская, а у юношей золотым призёром стал Всеволод Кузнецов из Салехарда.

Заведующая бильярдным залом по снукеру предприятия «Газпром добыча Уренгой» Татьяна Истомина занимается этим видом спорта 15 лет, из них семь лет подряд завоёвывает первые места на Кубке Губернатора ЯНАО. Более того, активная мама приохотила к этому занятию и всех троих своих детей.

— Мне нравится, что позиции в бильярде никогда не бывают одинаковыми, даже когда похожи. Главное в этом спорте — самоконтроль и над организмом, и над мыслями, концентрация внимания. Руководить шариком — очень интересно — сообщила чемпионка.

17-летний салехардец Всеволод Кузнецов сумел в ходе турнира обыграть спортсменов со всего округа, включая своего давнего соперника из Ноябрьска, с которым, по его словам, ему было труднее всего справиться. Но его главная победа — негромкая, «домашняя», но триумфальная — над папой, Георгием Николаевичем…

— В моей возрастной категории я был, пожалуй, самым опытным игроком турнира, потому что занимаюсь этим видом спорта с 12 лет, то есть дольше остальных. Это и помогло мне победить. Бильярдом я увлёкся вслед за отцом — он иногда брал меня с собой, когда ходил играть со своими друзьями. Года через два после начала занятий я стал обыгрывать папу. Это и было моей главной целью, и я рад, что сумел её достичь! — признался юный бильярдист.

Надымчанка Алина Жертовская сказала, что без особого труда одолела всех своих соперниц, потому что изначально настраивалась только на победу. Сложнее всего, по её признанию, пришлось со своей же землячкой Елизаветой Шевченко, но и ту всё-таки удалось обыграть. Школьница приехала на этот турнир уже в пятый раз, и эта победа — далеко не первая в её спортивной карьере. «Мы растём — и общий уровень этого турнира растёт вместе с нами!», — отметила Алина.

По итогам встречи новоуренгоец Эдуард Галиянц стал обладателем специального приза жюри «За самую длинную серию», ноябрянка Ирина Базоева награждена грамотой «За волю к победе». Почётное звание «Мисс турнира» присвоили Валерии Прилепо из посёлка Пангоды, а надымчанин Марк Холоденко получил призовую статуэтку как самый юный участник турнира.