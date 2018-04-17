Хавбеку «СКА-Хабаровск» Кабутову сократили срок дисквалификации до трёх матчей 

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения сегодня принял комитет по поводу ранее дисквалифицированного футболиста Дмитрия Кабутова, который был удалён в матче «СКА-Хабаровск» — «Амкар» (0:2). Ранее КДК принял решение дисквалифицировать Кабутова за грубую игру на шесть матчей.
«Мы получили письмо от «Амкара», в котором сообщалось об улучшении здоровья Занева. В итоге мы сократили дисквалификацию Кабутова на три матча», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.