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Хавбеку «СКА-Хабаровск» Кабутову сократили срок дисквалификации до трёх матчей
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Хавбеку «СКА-Хабаровск» Кабутову сократили срок дисквалификации до трёх матчей 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения сегодня принял комитет по поводу ранее дисквалифицированного футболиста Дмитрия Кабутова, который был удалён в матче «СКА-Хабаровск» — «Амкар» (0:2). Ранее КДК принял решение дисквалифицировать Кабутова за грубую игру на шесть матчей.
«Мы получили письмо от «Амкара», в котором сообщалось об улучшении здоровья Занева. В итоге мы сократили дисквалификацию Кабутова на три матча», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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