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Гомофобной стране предрекли лишение права проведения чемпионата мира по футболу
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Гомофобной стране предрекли лишение права проведения чемпионата мира по футболу 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Заявка Морокко на проведение чемпионата мира-2026 может быть отклонена Международной ассоциацией футбола (ФИФА) из-за запрета на территории страны однополых отношений. К такому выводу пришли в агентстве Associated Press.
В Морокко предусмотрено наказание за однополые связи — до трех лет тюремного заключения. Подобное проявление дискриминации — серьезное препятствие в получении права на проведение чемпионата мира. Сообщается, что в докладе, представленному ФИФА от марокканской стороны, умалчивается данная проблема.
«Очевидно, что если Марокко получит ЧМ, представители ЛГБТ-сообщества, приехавшие на турнир, столкнутся с серьезной дискриминацией», — отметил президент марокканской ассоциации по правам человека Ахмед эль Хайи.
Наряду с Морокко объединенную заявку на проведение мундиаля в 2026 году подали Канада, США и Мексика. Выборы страны-хозяйки пройдут 13 июня этого года на 68-м конгрессе ФИФА, который пройдет в Москве.
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