Гомофобной стране предрекли лишение права проведения чемпионата мира по футболу

Заявка Морокко на проведение чемпионата мира-2026 может быть отклонена Международной ассоциацией футбола (ФИФА) из-за запрета на территории страны однополых отношений. К такому выводу пришли в агентстве Associated Press

В Морокко предусмотрено наказание за однополые связи — до трех лет тюремного заключения. Подобное проявление дискриминации — серьезное препятствие в получении права на проведение чемпионата мира. Сообщается, что в докладе, представленному ФИФА от марокканской стороны, умалчивается данная проблема.

«Очевидно, что если Марокко получит ЧМ, представители ЛГБТ-сообщества, приехавшие на турнир, столкнутся с серьезной дискриминацией», — отметил президент марокканской ассоциации по правам человека Ахмед эль Хайи.

Наряду с Морокко объединенную заявку на проведение мундиаля в 2026 году подали Канада, США и Мексика. Выборы страны-хозяйки пройдут 13 июня этого года на 68-м конгрессе ФИФА, который пройдет в Москве.