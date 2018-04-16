Трансферный дайджест. 10-16 апреля

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста планирует покинуть клуб по завершении сезона. 33-летний хавбек сделает заявление о своем будущем после финала Кубка Испании с «Севильей», который состоится 21 апреля.

По условиям пожизненного контракта с каталонцами, 33-летний хавбек вправе расторгнуть его, если уведомит клуб до 30 апреля.

Наиболее вероятно, что Иньеста продолжит карьеру в одном из клубов Китая или Ближнего Востока.

Более того, как сообщает La Liga News UK со ссылкой на Catalunya Radio, испанец уже подписал контракт с китайским «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сроком на три года с опцией продления еще на год.

Сумма контракта Иньесты с китайским клубом составит 37 млн долларов до вычета налогов.

За «Тяньцзинь Цюаньцзянь» выступают полузащитник Аксель Витцель, а также нападающие Алешандре Пато и Антони Модест

Наш прогноз: «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Филипе Луис«Атлетико», защитник, 32 года

О том, что бразильский защитник может покинуть «матрасников» еще зимой говорил агент Арды Турана, который занимается и делами Луиса. Сам игрок тогда опроверг эти слухи.

В марте Фелипе Луис сломал малую берцовую кость в матче с «Локомотивом», выбыл на 4-6 месяцев и потерял шансы сыграть на ЧМ-2018.

Но слухи об его уходе из «Атлетико» не пропали. По информации La Gazzetta dello Sport, 32-летним бразильцем интересуется «Ювентус».

Сообщается, что агент Луиса Жорже Мендеш встречался с руководством туринского клуба во время их визита в Мадрид на прошлой неделе.

Туринцы рассматривают Луиса как замену Алексу Сандро, который может покинуть команду.

Наш прогноз: «Атлетико»

Из состава монегасков, которые покорили в прошлом году своей игрой Европу, а возможно и весь мир, осталось лишь два игрока, которых хотели купить топ-клубы: Тома и Фабиньо.

Зимой сразу несколько топ-клубов боролись за молодого талантливого полузащитника, невзирая на задранный «Монако» ценник в 70-90 миллионов евро.

«Атлетико» рассматривал Лемара как возможную замену Антуану Гризманну , «Арсенал» хотел покупкой француза компенсировать уход Алексиса Санчеса . Ближе всех был «Ливерпуль», расставшийся с Коутиньо.

Лемар даже отказался продлевать контракт с «Монако», чтобы перебраться в АПЛ летом, но мерсисайдцы в итоге сочли сумму трансфера завышенной.

Тем не менее француз намерен летом сменить команду и список желающих приобрести его остается внушительным. Лидирует среди них новый чемпион Англии «Манчестер Сити» — Пеп Гвардиола хочет подписать еще одного футболиста, способного действовать на фланге атаки.

«Я желаю удачи тем, кто хочет подписать Лемара. Он дорого стоит», — сказал вице-президент «Монако» Вадим Васильев

Ожидается, что «Манчестер Сити» должен будет как минимум повторить августовское предложение «Арсенала» в размере 90 миллионов фунтов.

Наш прогноз: «Манчестер Сити»

Малком«Бордо», полузащитник, 21 год Вингер «жирондинцев» остается одним из самых востребованных и многообещающих бразильских игроков Лиги 1. За ним охотятся лучшие клубы мира.

В сентябре «Бордо» докупил оставшиеся права «Коринтианса» на футболиста и продлил соглашение до 2021 года, так что продадут Малкома теперь только за солидную сумму — около 60 миллионов евро.

Зимой «МЮ» был готов заплатить за вингера 45 млн евро, но Жозе Моуринью больше настроен на приезд Алексиса Санчеса. Боролись за игрока «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», но в итоге соглашения достичь так и не удалось.

К весне ряды желающих приобрести бразильца только стали гуще. Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес заявил, что Малком находится в списке трансферной службы мюнхенцев.

Сам Малком настроен покинуть «Бордо», о чем заявляет прямо, но выбрать где продолжит карьеру пока не может.

Впрочем, покидать Лигу 1, возможно, и не придется. Учитывая возможный уход полузащиника Лукаса Моуры , ПСЖ проявил заинтересованность в молодом бразильце, который, как нетрудно догадаться — не против.

Наш прогноз: ПСЖ Хатем Бен-Арфа«ПСЖ», полузащитник, 31 год После перехода в ПСЖ карьера француза пошла на спад. И это если говорить мягко. На днях 31-летний хавбек отпраздновал «годовщину» своего последнего появления на поле, опубликовав в инстаграме фото с тортом, украшенным свечкой в форме единицы.

Joyeux anniversaire à moi, 1 an de placard ça se fête 😅 Публикация от Hatem Ben Arfa (@hatembenarfaofficiel) 5 Апр 2018 в 1:06 PDT Можно поаплодировать самоиронии, но больше радоваться нечему. В последний раз Бен-Арфа сыграл в официальном матче 5 апреля 2017 года в Кубке Франции против «Авранша» (4:0).

Неудивительно, что игрок твердо намерен уехать из Парижа летом — в качестве свободного агента. Спрос на него остается в АПЛ, где он уже провел пять сезонов, выступая за «Ньюкасл» и «Халл».

Переезд в Англию может стать для Бен-Арфа глотком свежего воздуха. Талантливый футболист блистал как раз при Клоде Пюэле, который сейчас возглавляет «Лестер», по информации Telefoot, заинтересованный в услугах хавбека.

INFO @telefoot_TF1: Voilà la liste des clubs intéressés par Hatem Ben Arfa, libre à la fin de la saison! pic.twitter.com/c4yKSplA1W— Téléfoot (@telefoot_TF1) 15 апреля 2018 г.

По данным издания, интерес к игроку проявляют также «Севилья», а также две его бывших команды — «Лион» и «Марсель».

Наш прогноз: «Лестер»

Фернандо Торрес «Атлетико», нападающий, 34 год В марте одному из самых титулованных нападающих в истории, Фернандо Торресу исполнилось 34 года, а в апреле он объявил, что покинет мадридский «Атлетико» по окончании сезона.

Но завершать карьеру «Эль Ниньо» не собирается. Антонио Санс, представитель форварда «Атлетико» сообщил, что тот точно не будет играть в Европе, но у него есть один вариант в США, другой — в Китае.

По информации Marca, в 34-летнем футболисте заинтересованы пять североамериканских клубов. Торрес может перейти в «Нью-Йорк Сити», «Чикаго Файр», «Сиэттл Саундерс», «Монреаль Импэкт» или «Канзас-Сити».

В нью-йоркском клубе выступает бывший партнер Фернандо по нападению сборной Испании Давид Вилья . Пост главного тренера «Чикаго» занимает Велько Паунович , игравший вместе с Торресом за «Атлетико».

Наш прогноз: «Нью-Йорк Сити»

Тиаго Алькантара«Бавария», полузащитник, 27 лет В феврале хавбек вышел на поле впервые с ноября 2017 года, восстановившись после травмы, а в апреле добавил к списку своих титулов очередное чемпионство в Германии.

Теперь же Тиаго подыскивает новый клуб — всему виной двухгодичная аренда Хамеса Родригеса, оставшаяся в наследство от Карло Анчелотти . Колумбиец без труда выиграл конкуренцию у хавбека и составил отличную связку с Мюллером.

К счастью, по информации Daily Mail в услугах Тиаго Алькантара заинтересован его бывший наставник по «Барселоне» и «Баварии» Пеп Гвардиола, укрепляющий среднюю линию «Манчестер Сити».

Действующий контракт Тиаго с «Баварией» рассчитан до 2021 года, а сумма потенциальной сделки оценивается в 50 миллионов фунтов.

Наш прогноз: «Бавария»

Маттео Дармиан« Манчестер Юнайтед », защитник, 28 лет Итальянский защитник, перебравшийся из «Торино», за два сезона так и не сумел раскрыться в «МЮ», потеряв в итоге место в составе — в текущем розыгрыше АПЛ игрок провёл всего пять матчей (два — с первых минут).

Теперь защитник намерен вернуться в родную Серию А. Зимой речь шла об аренде в «Рому», но не срослось. Теперь же Дармиан собирается летом перебраться в «Ювентус».

В феврале появлялась информация о том, что «МЮ» готов отпустить игрока, контракт которого истекает в 2020 году, за 10 миллионов евро, а также о том, что «Юве» и Маттео уже согласовали условия личного контракта.

Tuttosport же на этой неделе осторожно отмечает, что итальянский футболист уже дал согласие на переход и в ближайшие дни клубы начнут переговоры по трасферу 28-летнего защитника.

Тибо Куртуа«Челси», голкипер, 25 лет Вратарь «Челси», как и еще рад перспективных голкиперов, входит в сферу интересов «Пари Сен-Жермен», сообщает RMC.

Парижане ведут переговоры с окружением бельгийца, который заинтересован в переходе во французский клуб.

Однако «Челси» не намерен расставаться с Куртуа и предпочел бы сохранить его на следующий сезон даже с учетом того, что летом 2019 года Тибо может стать свободным агентом и уйти бесплатно.

Сам Куртуа, который еще пару месяцев назад отвергал слухи об уходе из лондонского клуба, теперь не очень хочет оставаться в «Челси», поскольку лондонцы, вероятно, не получат путевку в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что на голкипера также претендует «Реал»

Наш прогноз: «Челси»