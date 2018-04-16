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Кусочек истории: классический четырёхцилиндровый Ferrari окажется на торгах
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Кусочек истории: классический четырёхцилиндровый Ferrari окажется на торгах 

Car.ru 41 минуту назад
Фото: Car.ru
Один из трёх «Феррари» 625 Targa Florio 1953 года продадут благодаря аукциону.
Ferrari известна тем, что выпускает восьми— и двенадцатицилиндровые двигатели. Немного ещё и V6. Но только четыре цилиндра — это уже перебор. Или не перебор? Не поверите, но Ferrari 625 Targa Florio как раз таким мотором и оснащался. Как раз один из трёх когда-либо построенных экземпляров и продаётся. Кстати, другие два не выжили. Аукцион состоится в Монако в следующем месяце.
Данный «Феррари» наделён 2,5-литровой четырёхцилиндровыой силовой установкой, первоначально разработанный Аурелио Лампреди для Формулы-2. Столь компактный двигатель сделал автомобиль лёгким и проворным.
Что действительно отличает его, так это кузов. Для TF он делался в Vignale. Потому родстер вышел очень аэродинамичным. Правда, вначале кузов использовался от Autodromo, но сам Энцо Феррари не оказался впечатлён им. Вот такая история.
Машина участвовала в таких событиях, как Гран-при в Монце и Coppa d'Oro delle Dolomiti. Пилоты Майк Хоторн и Умберто Маджоли выступали за его рулём. После списания авто гоночной командой, оно сменило несколько хозяев, побывав даже в Южной Америке.
Однако затем он вернулся обратно в родную Италию, однако был заброшен на десяток лет. Его обнаружен на свалке в Неаполе в 1974 году. Восстановленный после этого 625TF сегодня можно считать одним из самых желанных аппаратов для коллекционеров всего мира.
Bonhams ожидает, что продаст автомобиль за € 4,5-6,5 млн ($ 5,5-8 млн). И мы им верим.
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