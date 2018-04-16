Какое на самом деле значение у имени Владимир

Сегодня Владимир входит в «тридцатку» самых популярных имен в России. Однако до середины XIX века это имя встречалось довольно редко. А по свидетельствам путешественников, бывших на территории Руси в Х веке, имя Владимир являлось чем-то вроде звания — так называли сельских старост.

От язычества до христианства

Владимир — одно из древнейших имен. Оно пришло к нам еще из языческих времен и звучало как Володимер. После принятия христианства Русь заполонили имена греческого и латинского происхождения, однако Владимира им вытеснить не удалось. А все потому, что именно при великом князе Владимире Святославовиче произошло крещение Руси. Позже Владимира канонизировали. Но многие века этим именем нарекали исключительно представителей княжеского рода.

Значение

Имя Владимир состоит из двух частей. Первая — «владь» — означает «власть», а вторая — «мир», «великий» (от готского mērs) или «знаменитый» (от древневерхненемецкого mâri). Однако «мир» мог употребляться и в значении «общность», «община». Поэтому-то старост сельских поселений и называли на Руси Владимирами. Но ни в коем случае имя Владимир не переводится как «владеющий миром», где «мир» — это все, что нас окружает. Таким именем не мог называться ни один смертный, ибо миром может владеть только Бог.

Вова, Володя, Влад и Вальдемар

Вальдемар — немецкий, причем заимствованный у славян, вариант имени Владимир. Но значение германского имени несколько отличается от русского. Wald-a переводится как «господствовать», «править», а mǣrja — как «знаменитый», «прославленный». Таким образом Вальдемар дословно означает «господствуй и славься».

В России же Владимира как только ни называют: и Володя, и Вова, и даже Влад. В старину данное имя звучало как Володимер, отсюда и сокращенное Володя. Влад — это всего лишь первая часть от Владимира. А вот почему Вова? Основная версия — образование уменьшительной формы посредством повторения первого слога имени, то есть Володимер — Во-ва. Однако есть и совершенно фантастические предположения, например, что Вова является производным от прозвища Вовк — Волк.