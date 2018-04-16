Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудил угрозы в адрес главного арбитра ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и туринским «Ювентусом» Майкла Оливера и его жены.
Об этом сообщает РИА Новости.
«УЕФА решительно осуждает угрозы в адрес Оливера и его жены. Мы связались с ними, чтобы предложить им поддержку. Мы верим, что соответствующие органы применят меры против тех, кто ведет себя неуместно, как в социальных сетях, так и вне их», — подчёркивается в заявлении организации.
Ранее сообщалось, что арбитр матча «Реал» — «Ювентус» и его семья получают угрозы.