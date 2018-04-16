УЕФА осудил угрозы в адрес арбитра матча «Реал» — «Ювентус» Оливера и его жены

Об этом сообщает РИА Новости.

«УЕФА решительно осуждает угрозы в адрес Оливера и его жены. Мы связались с ними, чтобы предложить им поддержку. Мы верим, что соответствующие органы применят меры против тех, кто ведет себя неуместно, как в социальных сетях, так и вне их», — подчёркивается в заявлении организации.

Ранее сообщалось, что арбитр матча «Реал» — «Ювентус» и его семья получают угрозы.