Роман Широков — о скором титуле «Локо» и поражении «Спартака» «Уралу»

Поэтому «железнодорожники» сильнее конкурентов в РФПЛ, считает Роман Широков

1. «Локомотив» — чемпион?

— Всё зависит от ближайших двух туров. Если «железнодорожники» выиграют в обоих встречах — вопросов не останется. Конечно, всё возможно, но не сильно верю, что «Локомотив» упустит чемпионство.

2. «Динамо» отдало все силы в матче с ЦСКА?

— Нет. «Динамо» играло с «Локомотивом» так же, как и с ЦСКА. Это «железнодорожники» сыграли по-другому: в отличие от «армейцев» они смогли реализовать свои моменты. И «Динамо» против ЦСКА лучше удавалось использовать полученные возможности: если в предыдущем матче Ташаев сумел забить в нужный момент, то с «Локомотивом» Черных в похожем эпизоде мяч не обработал.

3. Что есть у «Локомотива», чего нет у других?

— Более сбалансированный состав во всех линиях. Если мы говорим о лучшей атаке, то это «Спартак» . Но «железнодорожники», обладая отличной атакующей линией, могут похвастаться и хорошо выстроенной обороной. При этом по краям у них играют не профильные защитники, но свои функции они выполняют исправно. Добавим к этому Денисова с Тарасовым и получим сбалансированный коллектив. Для примера, в том же «Зените» до сих пор не понятно, кто и зачем покупался.

4. Почему проиграл «Спартак»?

— Думал, будет ничья, но «Спартак» выступил хуже, чем я ожидал. Ему стало тяжело выдерживать такой темп — когда ты постоянно кого-то преследуешь. Красно-белые оказались к этому не готовы, плюс нет прошлогоднего фарта. А «Урал» — вообще хорошая команда, а тут ещё и новый стадион с полными трибунами своих зрителей.

5. Две яркие победы «Краснодара» — эффект смены тренера?

— В «Краснодаре» говорят об изменениях в игре, но в глаза эти перемены не бросаются. Команда играет как всегда. А победы, скорее, связаны с психологией. В прошлом туре краснодарцы дома обыграли «Арсенал», но это не является каким-то особым показателем. «Краснодар» почти всегда играет ярко на своём поле. Тем более — против таких клубов как «Арсенала».

6. Жёлтая карточка Смолову — это низкая квалификация судьи?

— Любой на месте этого судьи поставил бы пенальти. Фол был очевиден! Не понимаю, как можно было увидеть симуляцию Смолову в том эпизоде, это нереально. Но такова трактовка Чистякова, так он видит ситуацию. Стоит ли внести в регламент отмену жёлтой карточки в таких ситуациях?

Действующий регламент принят пять лет назад, если не больше. Почему об этом заговорили сегодня? Раз начали сезон с такими правилами — значит, надо играть.

7. У ЦСКА нет сил играть на два фронта?

— Не сказал бы. ЦСКА показывал неплохую игру в последних турах. Если говорить о прошедшем туре, то «Уфа» — сильная команда, которая отлично выступает дома. Особенно с фаворитами чемпионата. Тем не менее, «армейцы» вырвали ничью, а могли и победить.

8. Наталья Авдонченко предлагает Андрею Будогосскому уйти в отставку. Это справедливо?

— Она — член судейского комитета, ей лучше знать, какие там проблемы. Мне трудно оценивать работу Будогосского. Я не вижу особых перемен в судействе с момента его прихода на должность, а изменения, наверное, нужны.