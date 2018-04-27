В Подмосковье завершились отборочные соревнования к финалу VI нацчемпионата WorldSkills

КУБИНКА, 27 апреля / ТАСС /. Более 300 участников и более 250 экспертов из 77 регионов РФ приняли участие в отборочных соревнованиях Московской области для участия в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2018. Об этом сообщила в пятницу ТАСС руководитель регионального координационного центра движения «Ворлдскиллс Россия» в Московской области (РКЦ Московской области) Анастасия Суздальцева.

Соревнования проходили на выставочной площадке — в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» (Патриот-Экспо) по восьми компетенциям: ландшафтный дизайн, малярные и декоративные работы, сухое строительство и штукатурные работы, облицовка плиткой, мехатроника, промышленная робототехника, электромонтаж, управление беспилотными летательными аппаратами.

"Московскую область на отборочных соревнованиях к финалу национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2018 представили 13 участников, из которых четыре юниора. В течение недели площадку соревнований посетили более 2,5 тыс. учащихся школ и профессиональных образовательных организаций Московской области", — сказала Суздальцева.

Победители отборочных соревнований поедут отстаивать честь региона в Южно-Сахалинске в августе 2018 года, добавила она.