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В Подмосковье завершились отборочные соревнования к финалу VI нацчемпионата WorldSkills
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В Подмосковье завершились отборочные соревнования к финалу VI нацчемпионата WorldSkills 

ТАСС 1 час назад
Фото: Нагатино-Садовники
КУБИНКА, 27 апреля /ТАСС/. Более 300 участников и более 250 экспертов из 77 регионов РФ приняли участие в отборочных соревнованиях Московской области для участия в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2018. Об этом сообщила в пятницу ТАСС руководитель регионального координационного центра движения «Ворлдскиллс Россия» в Московской области (РКЦ Московской области) Анастасия Суздальцева.
Соревнования проходили на выставочной площадке — в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» (Патриот-Экспо) по восьми компетенциям: ландшафтный дизайн, малярные и декоративные работы, сухое строительство и штукатурные работы, облицовка плиткой, мехатроника, промышленная робототехника, электромонтаж, управление беспилотными летательными аппаратами.
"Московскую область на отборочных соревнованиях к финалу национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2018 представили 13 участников, из которых четыре юниора. В течение недели площадку соревнований посетили более 2,5 тыс. учащихся школ и профессиональных образовательных организаций Московской области", — сказала Суздальцева.
Победители отборочных соревнований поедут отстаивать честь региона в Южно-Сахалинске в августе 2018 года, добавила она.
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