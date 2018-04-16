Панкратион — разновидность спортивной борьбы, не включенная в программу Олимпийских игр. Первый по значимости национальный турнир по этому виду спорта проходил в Майкопе. Всего в столицу Адыгеи приехали около 400 спортсменов из 36 регионов страны. Выступили на чемпионате и кубанские бойцы, причем очень результативно.
По итогам общекомандного зачёта кубанцы стали вторыми, опередив команду Кабардино-Балкарии, но пропустив вперёд спортсменов из Санкт-Петербурга.
В личном зачёте наши спортсмены завоевали 8 наград (2 золотых, серебряную и 5 бронзовых).
Также три наших спортсмена — Вартан Асатрян, Махочи Сагитов и Сослан Гереков после чемпионата России отправятся на мировое первенство, которое пройдет в сентябре в Беларуси.
Чемпионат России по панкратиону, общекомандный зачет:
1 место — Санкт-Петербург
2 место — Краснодарский край
3 место — Кабардино–Балкария
Личный зачет:
1 место — Махочи Сагитов (71 кг)
1 место — Вартан Асатрян ( 2 место — Сослан Гереков (77 кг)
3 место — Курман Баракаев (100 кг)
3 место — Амазасп Мартиросян (84 кг)
3 место — Магомедхан Ярогиев (92 кг)
3 место — Хамзат Магомадов (62 кг)
3 место — Максим Беляев (57 кг)