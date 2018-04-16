Питерские — первые, кубанские — сразу за ними

Панкратион — разновидность спортивной борьбы, не включенная в программу Олимпийских игр. Первый по значимости национальный турнир по этому виду спорта проходил в Майкопе. Всего в столицу Адыгеи приехали около 400 спортсменов из 36 регионов страны. Выступили на чемпионате и кубанские бойцы, причем очень результативно.

По итогам общекомандного зачёта кубанцы стали вторыми, опередив команду Кабардино-Балкарии, но пропустив вперёд спортсменов из Санкт-Петербурга.

В личном зачёте наши спортсмены завоевали 8 наград (2 золотых, серебряную и 5 бронзовых).

Также три наших спортсмена ​— Вартан Асатрян , Махочи Сагитов и Сослан Гереков после чемпионата России отправятся на мировое первенство, которое пройдет в сентябре в Беларуси.

Чемпионат России по панкратиону, общекомандный зачет:

1 место — Санкт-Петербург

2 место — Краснодарский край

3 место — Кабардино–Балкария

Личный зачет:

1 место — Махочи Сагитов (71 кг)

1 место — Вартан Асатрян ( 2 место — Сослан Гереков (77 кг)

3 место — Курман Баракаев (100 кг)

3 место — Амазасп Мартиросян (84 кг)

3 место — Хамзат Магомадов (62 кг)