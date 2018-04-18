21 апреля весь Владивосток идёт на генеральную уборку

Подготовку к субботнику и ход двухмесячника по благоустройству обсудили на совещании штаба под руководством главы Владивостока Виталия Веркеенко

В общегородском субботнике примут участие дорожные и коммунальные службы, ТСЖ и управляющие компании, транспортные предприятия, учреждения здравоохранения, культуры и образования, спортивные федерации, сотрудники организаций всех форм собственности и все желающие жители Владивостока. Присоединиться к наведению чистоты и порядка на своих территориях обязаны предприятия торговли и общественного питания, собственники и арендаторы зданий, гаражно-строительные и жилищно-строительные кооперативы.

— Подготовка к проведению субботника вошла в завершающую стадию. Определены площадки, на которых пройдут основные работы по наведению порядка и высадке зелёных насаждений. Администрациям районов выдан инвентарь — перчатки, грабли, мешки для сбора мусора, — сообщил вице-мэр Леонид Вильчинский . — Собранный мусор вывезут на полигон ТБО для утилизации.

Мэр поставил задачу организовать работы по наведению порядка во всех районах Владивостока, в том числе прибрежную полосу, максимально быстро вывезти на полигон весь собранный мусор.

— Машины должны идти на полигон с полной загрузкой и оперативно возвращаться на точки. Для этого спецзаводу необходимо правильно организовать приём мусора, чтобы увеличить пропускную способность, — отметил Виталия Веркеенко.

Сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» вместе с горожанами высадят в скверах хвойные и лиственные деревья, природный символ Владивостока — рододендрон. Для этого есть необходимый инвентарь, растительный грунт, вода и саженцы.

В рамках санитарного двухмесячника, объявленного главой Владивостока, ежедневно на улицах города работает порядка 80 единиц спецтехники и более 200 дорожных рабочих. Вышла спецтехника для механизированной очистки дорог. Проводится помывка лееров, остановочных павильонов и тротуаров, замена и обслуживание дорожных знаков, уборка скверов и парков, подготовка клумб к высадке цветов.

КСТАТИ

Жителей Владивостока приглашают принять участие в общегородском субботнике 21 апреля и, например, благоустроить и озеленить свой двор.