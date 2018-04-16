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УЕФА отстранил швейцарский «Сьон» от участия в еврокубках на один сезон
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УЕФА отстранил швейцарский «Сьон» от участия в еврокубках на один сезон 

RT на русском 1 час назад
Арбитражная палата комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю приняла решение отстранить швейцарский клуб «Сьон» от участия в еврокубках на один сезон.
Об этом сообщает официальный сайт организации.
Клуб нарушил правила лицензирования. «Сьон» пропустит один еврокубковый сезон, в который он сможет пробиться в течение двух следующих квалификационных этапов. Кроме того, он оштрафован на €235 тысяч.
Ранее сообщалось, что УЕФА осудил угрозы в адрес арбитра матча «Реал» — «Ювентус» Оливера и его жены.
RT на русском: последние новости
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