УЕФА отстранил швейцарский «Сьон» от участия в еврокубках на один сезон

Арбитражная палата комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю приняла решение отстранить швейцарский клуб «Сьон» от участия в еврокубках на один сезон.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Клуб нарушил правила лицензирования. «Сьон» пропустит один еврокубковый сезон, в который он сможет пробиться в течение двух следующих квалификационных этапов. Кроме того, он оштрафован на €235 тысяч.