Хлое Кардашьян еще не определилась, будет ли она прощать Тристана или уйдет вместе с ребенком

Хлое Кардашьян не знает, будет ли она прощать баскетболиста Тристана Томпсона. Она до сих пор находится в Кливленде, в доме семьи Тристана и ждет, когда врачи разрешат ей и малышке совершить перелет в Лос-Анджелес. Отец ее дочери также находится в Кливленде, где играет за команду Кливленд Кавальерс.

Инсайдер сообщает, что Хлое очень огорчена новостями про Тристана и не хочет продолжать с ним отношения, но очень надеется, что он будет общаться с их ребенком. Источник также добавил, что даже семья Кардашьян-Дженнер не сможет повлиять на решение Хлое.

«Ее семья всегда поддерживает ее, но они знают, насколько она упрямая. Она останется с Тристаном, если захочет, и ничто не заставит ее передумать», — добавил инсайдер.

Напомним, что баскетболист Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян стали родителями на прошлой неделе. Родам предшествовали сообщения о многочисленных изменах Тристана, но, несмотря на все неприятности, Хлое и ее новорожденная дочь чувствуют себя хорошо.