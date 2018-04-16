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Хлое Кардашьян еще не определилась, будет ли она прощать Тристана или уйдет вместе с ребенком
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Хлое Кардашьян еще не определилась, будет ли она прощать Тристана или уйдет вместе с ребенком 

Журнал ОК! 1 час назад
Хлое Кардашьян не знает, будет ли она прощать баскетболиста Тристана Томпсона. Она до сих пор находится в Кливленде, в доме семьи Тристана и ждет, когда врачи разрешат ей и малышке совершить перелет в Лос-Анджелес. Отец ее дочери также находится в Кливленде, где играет за команду Кливленд Кавальерс.
Инсайдер сообщает, что Хлое очень огорчена новостями про Тристана и не хочет продолжать с ним отношения, но очень надеется, что он будет общаться с их ребенком. Источник также добавил, что даже семья Кардашьян-Дженнер не сможет повлиять на решение Хлое.
«Ее семья всегда поддерживает ее, но они знают, насколько она упрямая. Она останется с Тристаном, если захочет, и ничто не заставит ее передумать», — добавил инсайдер.
Напомним, что баскетболист Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян стали родителями на прошлой неделе. Родам предшествовали сообщения о многочисленных изменах Тристана, но, несмотря на все неприятности, Хлое и ее новорожденная дочь чувствуют себя хорошо.
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