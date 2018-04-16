Шпажист Бруев выиграл бронзу молодёжного ЧЕ U23 по фехтованию

Чемпион мира среди юниоров 2016 года российский шпажист Георгий Бруев пополнил свою коллекцию наград бронзой молодёжного первенства Европы U23, которое проходит в Ереване.

В полуфинале российского шпажиста остановил француз Нельсон Лопес-Пуртье, который позже и стал победителем турнира — 15:10. В финале Лопес-Пуртье обыграл соотечественника Эмерика Гайи — 15:12. Вторую бронзу выиграл швейцарец Алексис Байар.