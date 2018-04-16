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Шпажист Бруев выиграл бронзу молодёжного ЧЕ U23 по фехтованию
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Шпажист Бруев выиграл бронзу молодёжного ЧЕ U23 по фехтованию 

Чемпионат.com 59 минут назад
Чемпион мира среди юниоров 2016 года российский шпажист Георгий Бруев пополнил свою коллекцию наград бронзой молодёжного первенства Европы U23, которое проходит в Ереване.
В полуфинале российского шпажиста остановил француз Нельсон Лопес-Пуртье, который позже и стал победителем турнира — 15:10. В финале Лопес-Пуртье обыграл соотечественника Эмерика Гайи — 15:12. Вторую бронзу выиграл швейцарец Алексис Байар.
Ещё один россиянин Алан Фардзинов выбыл на стадии 1/16 финала, а Егор Гужиев — в 1/32 финала.
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