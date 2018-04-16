Футболисты «Фрайбурга» ушли на перерыв, но судья назначил в их ворота пенальти

Sport24 рассказывает о самом странном матче сезона.

По понедельникам в Бундеслиге царство рутины. На этот день, когда отгремели все знаковые матчи, выносятся второсортные игры, которые не так интересны телевидению. Но немецкие болельщики возмущены. В Германии давняя традиция по выходным выбираться на футбол, в будний день это позволить себе может не каждый. Потому уже не первый месяц на понедельничных матчах Бундеслиги проходят акции протеста — протестуют все клубы, от «Баварии» до «Дармштадта». Слова Gegen montagsspiele, «Против игр по понедельникам», работники стадиона «Майнца» выложили даже перед рекламными щитами во время выхода команд на поле.

Сами фанаты «Майнца» устроили вот такой перфоманс:

«Против игр по понедельникам» — листовками с такими надписями была забита целая трибуна.

Но самый сок фанаты припасли на конец тайма: на поле с фанатской трибуны полетели рулоны туалетной бумаги. Тоже в рамках акции протеста. Смотрелось эффектно, пусть и не как на аргентинских стадионах.

На поле до 45-й минуты было сонно и скучно. Пока судья Гвидо Винкманн не дал свисток. Футболисты «Фрайбурга» и некоторые игроки «Майнца» решили, что реф обозначил конец тайма и ушли в раздевалку. Но на деле Винкманн пошел смотреть видео спорного момента на последних секундах тайма. Благодаря системе VAR он назначил пенальти. Только вот незадача — на поле уже практически никого не осталось. В итоге нападающему «Майнца» Пабло Де Бласису пришлось ждать, пока кипер гостей Александер Шволов вернется на поле. На седьмой добавленной минуте он реализовал одиннадцатиметровый. Такого в современном футболе еще не было.

Твиттер сразу же закишел мемами на эту тему.

Кстати, во втором тайме Де Бласис оформил дубль — только понервничать ему пришлось даже больше, чем перед исполнением пенальти. Вратарь «Фрайбурга» Шволов отдал передачу Робину Кайсону , тот выкатил мяч на пустые ворота Де Бласису, который с 10 метров угодил в штангу. Мяч медленно покатился по ленточке… и завернул в ворота прямо перед противоположной штангой. У Де Бласиса наверняка успел выступить холодный пот — чуть не опозорился на весь мир.

И все же бывает иногда веселуха на понедельничных матчах. Хоть и редко.