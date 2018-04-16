«Гонка»

Жанр: спорт, драма, биография

Год: 2013

Страна: Великобритания, Германия, США Режиссер: Рон Ховард

Сценарий: Питер Морган

Оператор: Энтони Дод Мэнтл

Судьба чемпионства решается в последней гонке сезона на Гран-при Японии. Перед стартом пошёл сильный дождь, и Лауда, проехав два круга, добровольно сходит с дистанции из-за практически нулевой видимости, не желая погибнуть за рулём. Хант остается в гонке и выигрывает ее с отрывом в одно очко.

Плейбой-победитель по-своему распоряжается обрушевшейся на него славой: он проводит время в стрип-клубах и объятиях женщин, имен которых даже не запоминает, пробует наркотики, заявляя, что жизнь не нужна без удовольствий. Интересные факты о фильме «Гонка»:

Чтобы добиться картинки, идентичной документальной, Рон Ховард использовал старые кадры архивной хроники в сочетании с материалом, заново отснятым на старых трассах в Англии. 24 нынешних владельца оригинальных машин «Формулы-1» тех времен согласились предоставить для съемок свои транспортные средства. Но этого было недостаточно. Также на заказ было произведено несколько копий. Исполнители главных ролей Даниэль Брюль и Крис Хемсворт не были допущены к вождению реальных олдкаров «Формулы-1». Во время съемок Даниэль Брюль носил специальное приспособление для имитации прикуса Ники Лауды. Крис Хемсворт сбросил 14 кг для роли Джеймса Ханта. До этого он весил 98 кг, набрав вес для роли Тора.

Трейлер фильма «Гонка»: https://www.youtube.com/watch?v=GrIMOknwPW0