Зюганов примет участие в акциях первого мая

Ранее СМИ сообщили о том, что лидер левых находится в реанимации в одной из московских больниц после сложной операции. Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко опровергал РИА Новости эти сообщения. Сам Зюганов, комментирую сообщения о болезни, сказал агентству: «это болтовня всякая, все нормально».

"Первое мая мы традиционно широко отмечаем. Мы проводим митинги, демонстрации по всей стране. В Москве пройдёт и то, и другое. Мы проведём демонстрацию, которая завершится митингом в честь Дня международной солидарности трудящихся, для нас это именно такой праздник. День прежде всего борьбы за интересы трудового народа", — сказал Новиков.

По его словам, в праздновании Первомая традиционно примут участие лидер КПРФ Геннадий Зюганов, руководители фракции КПРФ в Государственной Думе , представители депутатского корпуса, а также руководители различных общественных объединений.

Как сообщила пресс-служба партии, в Москве Центральный и Московский городской комитеты КПРФ проведут шествие и митинг, приуроченные к Первомаю, вместе с движением в поддержку армии, Союзом советских офицеров, всероссийским женским движением «Надежда России», Союзом коммунистический молодежи и рядом других левых партий.

По данным пресс-службы КПРФ, в Москве шествие начнётся на Калужской площади с построением колонны по улице Большая Якиманка до 1-го Спасо-Наливковского переулка. Митинг состоится на Театральном проезде.

"Рассчитываем, что все мероприятия, которые будут проведены в этот день, пройдут достаточно массово. В Москве мы всегда рассчитываем на несколько тысяч участников как минимум", — добавил Новиков.