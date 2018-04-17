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Зюганов примет участие в акциях первого мая
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Зюганов примет участие в акциях первого мая 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) проведёт митинги и демонстрации по всей России 1 мая, в мероприятиях примет участие лидер партии Геннадий Зюганов, рассказал РИА Новости первый зампред комитета ГД по международным делам, зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Ранее СМИ сообщили о том, что лидер левых находится в реанимации в одной из московских больниц после сложной операции. Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко опровергал РИА Новости эти сообщения. Сам Зюганов, комментирую сообщения о болезни, сказал агентству: «это болтовня всякая, все нормально».
"Первое мая мы традиционно широко отмечаем. Мы проводим митинги, демонстрации по всей стране. В Москве пройдёт и то, и другое. Мы проведём демонстрацию, которая завершится митингом в честь Дня международной солидарности трудящихся, для нас это именно такой праздник. День прежде всего борьбы за интересы трудового народа", — сказал Новиков.
По его словам, в праздновании Первомая традиционно примут участие лидер КПРФ Геннадий Зюганов, руководители фракции КПРФ в Государственной Думе, представители депутатского корпуса, а также руководители различных общественных объединений.
Как сообщила пресс-служба партии, в Москве Центральный и Московский городской комитеты КПРФ проведут шествие и митинг, приуроченные к Первомаю, вместе с движением в поддержку армии, Союзом советских офицеров, всероссийским женским движением «Надежда России», Союзом коммунистический молодежи и рядом других левых партий.
По данным пресс-службы КПРФ, в Москве шествие начнётся на Калужской площади с построением колонны по улице Большая Якиманка до 1-го Спасо-Наливковского переулка. Митинг состоится на Театральном проезде.
"Рассчитываем, что все мероприятия, которые будут проведены в этот день, пройдут достаточно массово. В Москве мы всегда рассчитываем на несколько тысяч участников как минимум", — добавил Новиков.
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